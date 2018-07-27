Samsung Galaxy Note 9‘u iki haftadan daha kısa bir süre içinde duyuracak. Ancak telefon tasarımı zaten çoktan ortaya çıktı desek yanlış olmaz. Dayanıklı bir telefon kılıfının sızdırılmış görüntüsüne göre yeni telefon en azından ön, sol ve sağ taraflardan Galaxy Note 8 ile aynı tasarıma sahip olacak. Bixby düğmesini ve 3,5 mm ses jakını da bünyesinde koruyacak.

Bugün sızan koruma kılıfı görüntüsü Bixby düğmesinin Ses ayarlayıcısının üstüne çıktığını söylüyor. Ancak bu biraz hatalı gibi gözüküyor. Özellikle de gerçek resimdeki cihaza baktığınızda ve üç anahtar arasındaki alanı kestirebiliyorsanız.

Altta toz ve diğer parçacıkları uzak tutmak için tüm açıklıklar için kauçuk bir kanala sahip olan, soldan sağa doğru sıralanan ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, mikrofon, hoparlör ve S-Pen yuvası var.

Cihazın arka tarafı resimde görünse de kamera kapağının telefonun kenarı üzerinde gözükmesi kamera kurulumunun Galaxy Note 8’deki gibi yatay kalmasını sağladığını düşündürüyor. Ancak parmak izi tarayıcısının da kalp atış hızı monitörünün altında bulunacağını gösteriyor.

Bu da telefonun 1000 €’dan fazla bir fiyat etiketi ile gelebileceğini bildirdiğimiz bu hafta başında sızdırılan işlemcisi ile uyumlu bir sızıntı olarak kayıtlarımıza geçiyor.