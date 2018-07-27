İlk kez Pixel 3 XL kılıfları bazı tasarım özelliklerini onaylamak için çevrimiçi olarak henüz birkaç gün önce sızdırılmışlardı. Bugün bir başka grup koruma kılıfı amiral gemisi akıllı telefonlarının tasarımı hakkında daha fazla ayrıntıyı açıkladı.

Arka panel görüntülerinde orijinal seriden bu yana her Pixel akıllı telefonda bulunan çift tonlu arka panelin bir kez daha geri döndüğü görülüyor. Bununla birlikte kablosuz şarj desteğine izin verecek bir hareketle alüminyum bölüm cam panelin üstüne oturan yeni bir buzlu cam için değiştirilmiştir. Ek olarak arka kamera sensörünün yeni bir gümüş şeritle çevrildiği görülüyor.

Kamera konusuna gelmişken bu yeni durum kamera sensörünün sağında bulunan çift renkli LED flaşın varlığını da teyit ediyor. Ayrıca arka parmak izi tarayıcısı da geri dönecek gibi görünüyor.

Ön tasarımda bir göz gezdirmek yerine oldukça geniş olması beklenen alt çene ve ekranın üzerindeki çentik gibi yapmak oldukça zordur. Yine de her iki çerçevenin de öne bakan hoparlörlere sahip olduğunu ve böylece bir stereo hoparlör kurulumuna izin verdiğine ve çentiğin aynı zamanda bokeh görüntülerini muhtemelen iyileştirecek olan iki ön yüzlü kameraya da sahip olduğunu belirtmek gerekir. Bir son tasarım notu olarak çerçevenin sağ tarafı bir ses ayarlayıcısına ve bir güç düğmesine sahiptir.

Şu anda Google’ın Pixel 3 XL modeli 4 Ekim’de daha küçük olan Pixel 3 ile birlikte resmiyet kazanması bekleniyor. Dahili olarak her iki akıllı telefonun da aynı olması bekleniyor. Ancak nesnelerin dış tarafında daha küçük olan Pixel 3 daha büyük teklif gibi bir çentik eşdeğerine kıyasla daha geleneksel bir 18:9 ekrana sahip olacak şekilde ayarlandı.