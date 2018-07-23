Sızdırılan Koruma Kılıfı Görüntüleri Sony Xperia XZ3 Tasarımını Ortaya Çıkardı!

Sony‘nin önümüzdeki ayın sonunda düzenlenecek IFA 2018 etkinliğinde Sony Xperia XZ3 amiral gemisi telefonunu piyasaya süreceği söylendi. Bu haberin ardından da MobileFun adında bir İngiltere merkezli perakende telefon satıcısı Sony‘nin telefonunun varlığını doğrulamak için henüz bir önceki hafta akıllı telefonu sitesinde listeledi.

Aynı satıcı Olixar tarafından yapılan Xperia XZ3 için koruyucu kılıfları ise bugün listeledi. Listede yer alan kılıflar akıllı telefonun tasarımını bir kez daha ortaya çıkardı.

Kılıflar yaklaşan Xperia XZ3‘ün görünümü ve form faktörü hakkında çok şey anlatıyor. Akıllı telefonun ön tasarımı bu yılın başlarında tanıtılmış olan Xperia XZ2 ile aynı ve bu da 18:9 en-boy oranlı bir ekrana sahip olabileceğini düşündürmektedir.

Sony’nin ilk çift kameralı akıllı telefonu Nisan ayında piyasaya sürülen Xperia XZ2 Premium. modeliydi. Yeni görüntüler ile birlikte Xperia XZ3 modelinin Japon firmanın bir sonraki çift kameralı telefonu olabileceğini görüyoruz. Aslında Xperia XZ3’ün Xperia XZ2 Premium’da bulunan aynı 19 megapiksel + 12 megapiksel Motion Eye çift kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. XZ3’ün aynı zamanda XZ2 Premium’da bulunan 13 megapiksellik ön kamerası da diğer söylentiler dahilinde konuşuluyor.

Çift kamera kurulumu XZ3 üzerinde dikey bir tasarıma yerleştirilmiştir. Altında arka panelin ortasına yerleştirilmiş olan parmak izi tarayıcı görülür.

Sony Xperia XZ3 Ne Zaman Çıkacak?

Akıllı telefonun koruyucu kılıfı hazır olduğunu düşünürsek telefonun gelişi de çok yakında olabilir. Japon firmanın geçtiğimiz günlerde 30 Ağustos tarihinde IFA 2018‘de bir lansman etkinliği düzenleyeceğini doğrulamasıyla Xperia XZ3 söz konusu tarihte açıklanabilir diyebiliriz.