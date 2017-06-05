Sızdırılan Microsoft Dökümanı, Windows 10’un Yeni Özelliklerini Gösterdi

Bugün erken saatlerde, Microsoft’un yanlışlıkla bu hafta başında Windows 10 bilgisayarlarına ve telefonlarına kurduğu Build 16212’nin pkeyconfig dosyalarını araştıran bazı merak uyandırıcı kullanıcılar tarafından ortaya konan Microsoft’un Windows 10 için üç yeni SKU üzerinde çalıştıkları bildirildi.

Şimdi, Microsoft’tan sızdırılan bir slayt en azından bu yeni SKU’lardan biri hakkında daha ayrıntılı bilgi sağladı. Windows 10 Pro for Workstations (Microsoft’un 20 yıldan fazla süredir kullanmadığı bir marka) olarak adlandırılan bu yeni SKU, bir önceki raporda Gelişmiş PC’ler için Windows 10 Pro olarak tanımlanan şey olacaktı. Slaytın da gösterdiği gibi Microsoft, bu Windows sürümü için son bir marka kararı vermedi ve gelecekteki bir tarihte de değişebilir.

Windows 10’un yeni sürümü, “kritik ve bilgisayar yoğun çalışma yükleri” ne vurgu yaparak üst düzey sunucu sınıfı donanımlar için optimize edilmiş. Bunu başarmak için, Windows 10 Pro for Workstation’lar, büyük miktarda veriyi düzenli aralıklarla işleyen makinelere yönelik diğer özelliklerin yanı sıra, NTFS dosya sistemi için tamamıyla yeni bir yedek olacak şekilde tasarlanmış:

İş İstasyonu modu: Microsoft, İş İstasyonu modu etkinleştirildiğinde tepe performans ve güvenilirlik sağlamak için “tipik hesaplama ve grafik yoğun işyükü” tanımlayarak OS’yi optimize etmeyi planlıyor.

Microsoft, İş İstasyonu modu etkinleştirildiğinde tepe performans ve güvenilirlik sağlamak için “tipik hesaplama ve grafik yoğun işyükü” tanımlayarak OS’yi optimize etmeyi planlıyor. Esnek dosya sistemi: Microsoft’un dosya sistemi NTFS’nin devamı olan ve yeniden adlandırılarak ReFS ismini alan bu yeni sürüm, hata toleransı desteği, geniş veri hacimleri için optimize edilmiş ve otomatik düzeltme özelliğiyle etkinleştirilmiş.

Microsoft’un dosya sistemi NTFS’nin devamı olan ve yeniden adlandırılarak ReFS ismini alan bu yeni sürüm, hata toleransı desteği, geniş veri hacimleri için optimize edilmiş ve otomatik düzeltme özelliğiyle etkinleştirilmiş. Daha hızlı dosya işleme: İş istasyonu makineleri genellikle ağlardaki büyük veri hacimleri için kullanılırken, Microsoft, ağ paylaşımlarına erişirken dosya paylaşımı ve yüksek verimlilik, düşük gecikme süresi ve düşük CPU kullanımı için SMBDirect protokolünü de ekliyor.

İş istasyonu makineleri genellikle ağlardaki büyük veri hacimleri için kullanılırken, Microsoft, ağ paylaşımlarına erişirken dosya paylaşımı ve yüksek verimlilik, düşük gecikme süresi ve düşük CPU kullanımı için SMBDirect protokolünü de ekliyor. Genişletilmiş donanım desteği: Microsoft ayrıca, 4 CPU’ya kadar ve 6 TB bellek sınırlamalı makinelerde Windows 10 Pro for Workstation’a izin vermeyi planlıyor. Windows 10 Pro şu an sadece 2 CPU destekliyor.

Yukarıdaki özellikleri düşününce, SKU’nun tüketicileri değil Kurumsal müşterileri hedeflediği açık. Ayrıca Avrupa Birliği’nde ticari kullanım için modifiye edilmiş bir N varyantı olması muhtemel.