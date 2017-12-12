Samsung, önceki raporlara göre bir sonraki amiral gemisi cihazları olan Galaxy S9 ve Galaxy S9+ üzerinde çalışmakla meşgul. Bazı söylentiler, Samsung’un önümüzdeki ay CES’de zamanlamanın aksine yeni cihazları duyurabileceğini ima ederken, şirket telefon setini daha önce başlatmayı planlamadığını doğruladı.

Bu hafta başlarında bir Weibo kullanıcısı, bir cihazda kalp atış hızı sensörünün kullanımıyla ilgili talimatları vurgulayan Samsung’un Sağlık uygulamasının ekran görüntülerini yükledi. Kullanıcılar ekran görüntülerini kaldırıldıysa da, piyasada mevcut olmayan bir Samsung cihazını bize gösterdiler.

Sızdırılan bilgilere dayanarak, SamsungMobile.News, iddia edilen Galaxy S9’un basın görsellerini ortaya çıkardı ve gelecek yıl tanıtılacak telefonun nasıl göründüğüne bir göz atın.

Weibo’da yayınlanan uygulama içi görüntüye dayanan yukarıdaki resimlerden Samsung’un önümüzdeki amiral gemisi cihazlarındaki kalp atış hızı izleyicisinin yanı sıra kamera sensörünün konumunu değiştirebileceği de görülebiliyor. Çift kamera ayarı dikey olarak hemen altında bir parmak izi algılayıcısı ile düzenlenmiş.

Şimdiye kadar söylentiler, Samsung Galaxy S9’un 5.8 inç QHD+ Süper AMOLED, 4 veya 6GB RAM ve 64 veya 128GB dahili depolama ile birlikte çıkması bekleniyor. Diğer spesifikasyonlar olarak f/2,4 diyafram değerine sahip 12MP kamera, 8MP ön yüz kamerası, iris tarayıcı, parmak izi algılayıcı ve Hızlı Şarj 2.0 desteği ile 3.100 mAh pil içerebilir. Öte yandan, daha büyük Galaxy S9+’ın 6.2 inç ekran ve biraz daha büyük 3.600 mAh pil ile birlikte gelmesi bekleniyor.

Her iki cihazın da ABD’de ve Avrupa’da Snapdragon 845 işlemcisi ile gelmesi bekleniyor.