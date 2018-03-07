Skoda‘nın ilk elektrikli otomobili 2019’da gelecek. Citigo E firmanın popüler şehir otomobili modeline dayanıyor.

Skoda Citigo, 2019’da Citigo-e veya Citigo E olarak adlandırılarak ve VW e-Up‘a benzer olarak tam elektrikli bir otomobil şeklinde karşımıza gelecek.

Skoda‘nın satış ve pazarlama genel patronu Alain Favey, Auto Express’e arabanın tam şarjı ile 300 km’lik bir mesafeye sahip olacağını doğruladı.

“Arabamız geliyor ve adı Citigo E olacak. Bir tire olacak mı? Bu iyi bir soru. İsterseniz Citigo-e olarak da adlandırabilirsiniz. Ve 2019 yılının sonundan önce gelecek tam elektrikli araba sektöründe ilk adımımız bu araba olacak.”

Skoda‘nın istikrarlı rakiplerine göre üstünlüğü, elektrikli Citigo’nun gelecek yılın sonunda bayilere ulaşmasıyla ortaya çıkacak. Şu an için farklı olarak ne sunacağını bilmiyoruz.

Geliştirilmiş teknoloji ile üç şehir otomobilini elektrikli modellere dönüştüren ilk marka VW Grubu olacak. Önümüzdeki on yılın başında gerçekleşecek yeni trend kesinlikle elektrikli arabalar olacak. Auto Express’in geçtiğimiz yıl rapor ettiği gibi VW Group’un üç şehir otomobilinin geleceği de fuarda sorgulandı.

Skoda Citigo‘nun tümüyle elektrikli bir versiyonunu satın alır mıydınız? Yorumlarınızı bekliyoruz…