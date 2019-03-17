Skoda Fabia yenilendi. Yeni Fabia ÖTV indirimi ile 1.0 motor 75 PS seçeneği 85.400 TL‘den başlıyor. Diğer motor seçeneği ise 1.0 TSI 110 PS DSG olarak satışa sunuldu.

Geniş iç hacmi, kaliteli malzeme kullanılmış iç tasarım ve panaromik cam tavan opsiyonu ile kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başarmış bir model. Ayrıca yeni Fabia çocuklarınız ile güvenli bir şeyahat için ISOFIX ve Top Tether bağlantı noktaları sunuyor.

Fabia‘nın bagaj hacmi 305 litre ve koltukları katladığınızda bu alan 1.125 litreye yükseliyor. Açıldığında 1.915 mm‘ye ulaşan bagajı ve ayrıca 659 mm yüksekliğinde eşyaları koyabilmenizi sağlıyor.

Skoda Fabia 2019 Özellikleri

Kör Nokta Uyarı Sistemi (Opsiyonel)

Arka Trafik Uyarı Sistemi (Opsiyonel)

Full LED Ön Far Sistemi (Opsiyonel)

Ön Bölge Frenleme Asistanı (Opsiyonel)

Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi

Çoklu Çarpışma Freni

Arka Park Kamerası

Arka Park Sensörleri

Maxi-Dot Bilgi Ekranı

Adaptif Hız Sabitleyici

Lastik Basınç Kontrol Sistemi

Yağmur ve Far Sensörü

Anahtarsız Giriş, Çıkış ve Çalıştırma

Klimatronik İklimlendirme Sistemi

Yokuşta Kalkış Asistanı

6.5″ Multimedya Sistemi (800×400 Piksel)

Sürücü ve Yolcu Hava Yastıkları

Sürücü ve Yolcu Yan Hava Yastıkları

Sürücü ve Yolcu Perde Hava Yastıkları (Donanıma göre değişir)

Yukarıda öne çıkan bazı özellikleri listeledik. Daha detaylı özellik ve teknik verilere ulaşmak isterseniz aşağıdaki kaynak linkine gidebilirsiniz.

Skoda Fabia 2019 Fiyat Listesi

Versiyon ÖTV İndirimli 2019 Fiyat Listesi 1.0 75 PS Ambition 85.400 TL 1.0 TSI 110 PS DSG Style 107.900 TL 1.0 TSI 110 PS DSG Style (Combi) 114.900 TL

Skoda Fabia 2019 Opsiyonlar

Opsiyon Listesi 2019 Metalik Renk 652 TL Panoramik Cam Tavan (Hatchback) 2.825 TL Panoramik Cam Tavan (Combi) 2.995 TL

Skoda Fabia 2019 Dış Görünüm

Skoda Fabia 2019 Dış Görünüm 1 - 4

Skoda Fabia 2019 İç Görünüm