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Skoda Fabia 2019 Fiyat Listesi

By Selin Polat

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Skoda Fabia 2019 Fiyat Listesi

Skoda Fabia yenilendi. Yeni Fabia ÖTV indirimi ile 1.0 motor 75 PS seçeneği 85.400 TL‘den başlıyor. Diğer motor seçeneği ise 1.0 TSI 110 PS DSG olarak satışa sunuldu.

Geniş iç hacmi, kaliteli malzeme kullanılmış iç tasarım ve panaromik cam tavan opsiyonu ile kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başarmış bir model. Ayrıca yeni Fabia çocuklarınız ile güvenli bir şeyahat için ISOFIX ve Top Tether bağlantı noktaları sunuyor.

Fabia‘nın bagaj hacmi 305 litre ve koltukları katladığınızda bu alan 1.125 litreye yükseliyor. Açıldığında 1.915 mm‘ye ulaşan bagajı ve ayrıca 659 mm yüksekliğinde eşyaları koyabilmenizi sağlıyor.

Skoda Fabia 2019 Özellikleri

  • Kör Nokta Uyarı Sistemi (Opsiyonel)
  • Arka Trafik Uyarı Sistemi (Opsiyonel)
  • Full LED Ön Far Sistemi (Opsiyonel)
  • Ön Bölge Frenleme Asistanı (Opsiyonel)
  • Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi
  • Çoklu Çarpışma Freni
  • Arka Park Kamerası
  • Arka Park Sensörleri
  • Maxi-Dot Bilgi Ekranı
  • Adaptif Hız Sabitleyici
  • Lastik Basınç Kontrol Sistemi
  • Yağmur ve Far Sensörü
  • Anahtarsız Giriş, Çıkış ve Çalıştırma
  • Klimatronik İklimlendirme Sistemi
  • Yokuşta Kalkış Asistanı
  • 6.5″ Multimedya Sistemi (800×400 Piksel)
  • Sürücü ve Yolcu Hava Yastıkları
  • Sürücü ve Yolcu Yan Hava Yastıkları
  • Sürücü ve Yolcu Perde Hava Yastıkları (Donanıma göre değişir)

Yukarıda öne çıkan bazı özellikleri listeledik. Daha detaylı özellik ve teknik verilere ulaşmak isterseniz aşağıdaki kaynak linkine gidebilirsiniz.

Skoda Fabia 2019 Fiyat Listesi

VersiyonÖTV İndirimli 2019 Fiyat Listesi
1.0 75 PS Ambition85.400 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Style107.900 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Style (Combi)
114.900 TL

Skoda Fabia 2019 Opsiyonlar

Opsiyon Listesi2019
Metalik Renk652 TL
Panoramik Cam Tavan (Hatchback)2.825 TL
Panoramik Cam Tavan (Combi)2.995 TL

Skoda Fabia 2019 Dış Görünüm

Skoda Fabia 2019 İç Görünüm

KaynakSkoda
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