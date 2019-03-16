Skoda Octavia 2019 Fiyat Listesi açıklandı. Hala devam eden ÖTV indirimi ile bu otomobili çok özel fiyatlara satın alabiliyorsunuz.

2019 model Octavia, ayırt edici tasarımı, yüksek verimli motorları, gelişmiş multimedya arayüzü ile kullanıcıların beğenilerini kazanan bir otomobil oldu. Özellikle rakiplerine göre daha çok standart donanım seçeneği ve uygun fiyat avantajları sağlayan modele talep de oldukça yüksek.

Skoda Octavia 2019 yılının ocak ayında 120 ve şubat ayında 173 adet olmak üzere ilk iki ayda toplam 293 adet satıldı. Geçen yıla göre otomobil satışlarının çok düştüğünü unutmayın.

Türkiye Otomotiv pazarında 2019 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari satışı 14.373 adet gerçekleşti. 2018 yılında ise bu rakam 35.076 adet olarak gerçekleşti. Yaklaşık olarak %59,02 oranında satışların azaldığınıs öyleyebiliriz.

2019 Model Skoda Octavia için belirlenen kampanya detayları şu şekilde.

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70.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı

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2019 Model Skoda Octavia Opsiyonlar Fiyat Listesi

Versiyon ÖTV İndirimli 2019 Fiyat Listesi 1.0 TSI 115 PS Ambition 124.400 TL 1.0 TSI 115 PS DSG Style 149.900 TL 1.5 TSI 150 PS ACT DSG Sport 175.900 TL 1.6 TDI CR 115 PS Ambition 144.400 TL 1.6 TDI CR 115 PS Style 156.400 TL 1.6 TDI CR 115 PS DSG Ambition 157.400 TL 1.6 TDI CR 115 PS DSG Optimal 162.900 TL 1.6 TDI CR 115 PS DSG Style 169.400 TL 1.6 TDI CR 115 PS DSG Style (Combi) 172.400 TL

2019 Model Skoda Octavia Güncel Fiyat Listesi

Tavsiye Edilen Vergiler Hariç Net Fiyat 2019 Model Metalik Renk 3-5 754 TL Kadife Kırmızısı 3-5 (Exclusive Renk) 1.570 TL Elektrikli Açılabilir Panoramik Cam Tavan 3-5 (Sedan Gövde Tipi) 4.211 TL Elektrikli Açılabilir Panoramik Cam Tavan 3-5 (Combi Gövde Tipi) 4.476 TL

Skoda Octavia Görselleri

Skoda Octavia 2019 Görselleri 1 - 9

Skoda Octavia Özellikleri

10,25″ Dijital Gösterge Paneli

Perde Hava Yaslıkları

SmartLink+ (CarPlay, Android Auto, Mirrorlink, SmartGate)

Adaptif Hız Sabitleme Sistemi

Yokuş Kalkış Destek Sistemi

Lastik basınç kontrol sistemi

Sürücü yorgunluk tespit sistemi

Adaptif aydınlatma sistemli Full LED farlar ve ön far yıkayıcısı

Köşe dönüş özellikli ön sis farları

Skoda Octavia Motor Seçenekleri