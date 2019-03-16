Skoda Octavia 2019 Fiyat Listesi açıklandı. Hala devam eden ÖTV indirimi ile bu otomobili çok özel fiyatlara satın alabiliyorsunuz.
2019 model Octavia, ayırt edici tasarımı, yüksek verimli motorları, gelişmiş multimedya arayüzü ile kullanıcıların beğenilerini kazanan bir otomobil oldu. Özellikle rakiplerine göre daha çok standart donanım seçeneği ve uygun fiyat avantajları sağlayan modele talep de oldukça yüksek.
Skoda Octavia 2019 yılının ocak ayında 120 ve şubat ayında 173 adet olmak üzere ilk iki ayda toplam 293 adet satıldı. Geçen yıla göre otomobil satışlarının çok düştüğünü unutmayın.
Türkiye Otomotiv pazarında 2019 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari satışı 14.373 adet gerçekleşti. 2018 yılında ise bu rakam 35.076 adet olarak gerçekleşti. Yaklaşık olarak %59,02 oranında satışların azaldığınıs öyleyebiliriz.
2019 Model Skoda Octavia için belirlenen kampanya detayları şu şekilde.
- ÖTV indirimi ile çok özel fiyatlar
- 70.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı
- %3 fiyat indirimi
- 8.000 TL’ye varan hurda teşviki
2019 Model Skoda Octavia Opsiyonlar Fiyat Listesi
|Versiyon
|ÖTV İndirimli 2019 Fiyat Listesi
|1.0 TSI 115 PS Ambition
|124.400 TL
|1.0 TSI 115 PS DSG Style
|149.900 TL
|1.5 TSI 150 PS ACT DSG Sport
|175.900 TL
|1.6 TDI CR 115 PS Ambition
|144.400 TL
|1.6 TDI CR 115 PS Style
|156.400 TL
|1.6 TDI CR 115 PS DSG Ambition
|157.400 TL
|1.6 TDI CR 115 PS DSG Optimal
|162.900 TL
|1.6 TDI CR 115 PS DSG Style
|169.400 TL
|1.6 TDI CR 115 PS DSG Style (Combi)
|172.400 TL
2019 Model Skoda Octavia Güncel Fiyat Listesi
|Tavsiye Edilen Vergiler Hariç Net Fiyat
|2019 Model
|Metalik Renk3-5
|754 TL
|Kadife Kırmızısı3-5 (Exclusive Renk)
|1.570 TL
|Elektrikli Açılabilir Panoramik Cam Tavan3-5 (Sedan Gövde Tipi)
|4.211 TL
|Elektrikli Açılabilir Panoramik Cam Tavan3-5 (Combi Gövde Tipi)
|4.476 TL
Skoda Octavia Görselleri
Skoda Octavia Özellikleri
- 10,25″ Dijital Gösterge Paneli
- Perde Hava Yaslıkları
- SmartLink+ (CarPlay, Android Auto, Mirrorlink, SmartGate)
- Adaptif Hız Sabitleme Sistemi
- Yokuş Kalkış Destek Sistemi
- Lastik basınç kontrol sistemi
- Sürücü yorgunluk tespit sistemi
- Adaptif aydınlatma sistemli Full LED farlar ve ön far yıkayıcısı
- Köşe dönüş özellikli ön sis farları
Skoda Octavia Motor Seçenekleri
- 1.0 TSI 115 PS (Benzinli)
- 1.0 TSI 115 PS DSG (Benzinli)
- 1.5 TSI 150 PS ACT DSG (Benzinli)
- 1.6 TDI 115 PS (Dizel)
- 1.6 TDI 115 PS DSG (Dizel)