Skoda Superb 2019 Fiyat Listesi

Özellikle sedan serileriyle kendisini gösteren Skoda’nın en gözde araçlarından biri olan Skoda Superb 2019, gerek tasarımı gerekse de teknik donanımıyla fark yaratan serilerden biri olmayı başarıyor. Aracın prestijli tasarımı ve dikkat çeken donanım özelliklerinden söz edelim. Bakalım Skoda Superb 2019 serisi tam olarak nasıl bir ayrıcalık sunuyor.

Skoda Superb 2019 Tasarım Hatları

Tasarım konusunda Skoda Superb 2019 serisi tam anlamıyla ben buradayım diyor. Sedan serilerinin kaslı görüntüsünü koruyan yeni nesil aracın, arka kısmında sert dinamik çizgiler öne çıkıyor.

LED farlarla desteklenen sert dinamik hatlara sahip olan kısım, yanlara doğru uzanan hatlarla dikkat çekiyor. Yan kısımlarında da çok net bir çizgisi bulunan serinin, ön kısmında ise çok keskin far hatları dikkat çekiyor.

Alt kısma uzunlamasına yerleştirilmiş olan sis farlarının hemen üzerinde geniş bir far bulunuyor. Çok daha keskin hatlara sahip olan farların, LED ile güçlendirildiğini görüyoruz. Farların içerisinde yer alan ızgara sisteminin de genel görüntüde kaslı yapıyı öne çıkardığını söylemek yanlış olmayacaktır. Ön kasa tasarımında dikkat çeken bir başka noktanın ise geniş ızgaralar olduğunu ekleyelim.

Skoda logosunun hemen altında yer alan ızgaralar, geniş aralıklarla öne çıkıyor ancak bu bölüm rakiplerde yer alan ızgaraya göre biraz daha küçük bir tasarıma sahip. Dış tasarımda dikkat çeken bölümlerden sonuncusu ise aynalar. Bütünleşik aydınlatmaya sahip olan yan aynaların oldukça geniş bir yüzeyinin olması, yine dikkat çekici detaylar arasında.

İç Tasarım

İç tasarım kısmında Skoda Superb 2019 aracının en büyük avantajı, oldukça geniş bir alana yer veriyor olması. Genel kullanım açısından sınıfının rakiplerine göre daha rahat bir kullanım alanı sunuluyor. Daha geniş bir iç mekana kullanım veren araçların, genel konsol tasarımı kısmında da yine şıklığın öne çıktığı bir tasarım söz konusu.

Orta konsol tasarımı konusunda çok önemli değişikliklerin yapıldığını söylemek yanlış olur. Yine bu kısımda da vites bölümü, bu bölümün üzerinde yer alan bir klima bölümü ve bunun üzerinde yer alan multimedya ekranı var. Paket seçimine göre multimedya ekranının boyutunun değiştiğini de söylemek gerekiyor. İç tasarım kısmında dikkat çeken bir diğer detay ise ışıklandırma sistemi.

Skoda Superb 2019 modelinde 10 farklı ışıklandırma sunuluyor. 10 farklı ışık renginden istediğinizi seçebiliyor ve tüm araç içi ışıklandırmayı bu şekilde değiştirebiliyorsunuz.

Yeşil, fildişi, mavi, kırmızı gibi renklerin bulunduğu ışıklandırmanın tüm araç içini etkilemesi de yine oldukça önemli bir tasarım artısı. Kapa çerçevelerinde ve ana ön konsol ışıklandırmasında seçtiğiniz rengin kullanıldığını görüyorsunuz.

İç tasarım kısmında dikkat çeken detaylar bunlar ile sınırlı değil. Bu kısımda dikkat çeken bir başka bölüm, aracın gösterge bölümü. Son yıllarda sunulan yeni nesil araçlarda olduğu gibi Skoda Superb 2019 modelinde de dijital gösterge kullanılıyor. Hem bilgilendirme ekranı hem de gösterge ekranının bu şekilde öne çıktığını görüyoruz. Tasarım kısmında paylaşabileceğimiz detaylar bu kadar ile sınırlı. Bunun dışında motor ve teknik özelliklere geçelim.

Motor Seçenekleri

Motor kısmında sedan serileri biraz daha güçlü seriler. Skoda Superb 2019 modeli de yine güçlü motor kullanımı yapan modellerden bir tanesi. Aracın birkaç farklı motor seçeneği bulunuyor. En güçlü motor seçeneğinde 280 beygir güç görüyoruz. Bu motor 2.0 litre ve TSI teknolojisinde. Aktif silindir yönetim sistemine sahip olan motorun, 4X4 sistemle beraber geldiğini de ekstra olarak eklemek gerekiyor.

En güçlü motor seçeneği 2.0 litrelik bu motor olsa da tek motor seçeneği bu değil. Bunun yanında 1.4 TSI motoru da bulunuyor ve bu modelde 160 beygir güce yer veriliyor. Benzinli motorlar için seçenekler bu şekilde belirlenmiş durumda. Aynı seçenekler dizel motorlar için de karşımıza çıkıyor. Dizel kısmında da 120 beygir gücünde 1.6 TDI motorları bulunuyor. Bu motor yakıt tüketimi konusunda öne çıkan bir seri.

Yakıt tüketimi konusunda sadece 4.2 litrelik bir tüketim değerinden söz ediliyor. Muhtemelen genel ortalamada da bu değer 5 litre civarlarında karşımıza çıkıyor. Diğer dizel motor seçeneğinde de daha güçlü bir model görüyoruz.

2.0 litre TDI motor seçeneği de bulunan aracın, 190 beygir gücünde bir motorla beraber geldiğini görüyoruz. DSG otomatik şanzıman seçeneğinin de bulunduğu motor seçeneğinde 4 X 4 çekiş sistemine de yer verildiğini eklemek gerekiyor.

Dinamik Şasi Kontrol Sistemi: Skoda Superb 2019 aracının en çok dikkat çeken özelliklerinin başında dinamik şasi kontrol sistemi geliyor. Bu sistem sayesinde aracın her koşulda en iyi tepkiyi sunması sağlanıyor. Çeşitli sürüş koşullarına göre değişen sönümleme ve yönlendirme sistemi sunularak üst düzey konfor sunuluyor.

Ayrıca kullanıcılara 4 farklı sürüş modu da sunulmakta. Bu modlar spor, konfor, eko ve normal modlar olarak değişiyor. Mod seçimine göre araç sürüşünde de önemli değişiklikler karşımıza çıkıyor.

Aktif Silindir Yönetim Sistemi: Motorlar ve şanzımanlar konusunda detaylara son veremeden önce aktif silindir sisteminden de söz etmemiz gerekiyor. Bu sistem sayesinde gerek olmadığı durumda 2 silindir devre dışı bırakılıyor. Benzinli motor seçeneğinde karşımıza çıkan özellik, yakıt tasarrufu sunulmasını sağlıyor. Araçlarınızda hem daha iyi performans sunulması sağlanıyor hem de daha az yakıt harcanıyor.

Genel olarak vites seçeneklerinde de farklı varyasyonların olduğunu belirtelim. Manuel vites kısmında 6 ileri vites seçeneği var. Vites konusunda otomatik seçimini yapan sürücüler için ise 7 ileri DSG şanzımana yer veriliyor. Tek bir modelde otomatik 6 ileri DSG şanzımana yer veriliyor. Diğer modellerde böyle bir seçenek yok.

Araç Teknolojileri

Yeni nesil araçlarda yer alan birçok teknoloji bu seride de karşımıza çıkıyor. Hem güvenlik kısmında hem de konfor kısmında bu serinin avantajları çok daha fazla. Tabii ki modeller ve paketlere göre kullanılan teknolojilerde de değişiklikler var ancak biz genel olarak aracın nasıl teknolojilere sahip olduğundan söz edeceğiz.

Ön Bölge Frenleme Asistanı: Güvenlik konusunda son nesil araçlarda çok sık kullanılan teknolojilerden biri olan frenleme asistanı, Skoda Superb 2019 modelinde de karşımıza çıkıyor. Bu asistan sayesinde, çarpışmaya yakın durumlarda ya da önde yer alan aracın ya da engelin mesafesi çok kısaldığında otomatik olarak frenleme yapılıyor.

Bu sayede de çarpışma durumlarının tamamen önüne geçilmesi gibi bir avantaj elde edilmiş oluyor. En azından risk büyük oranda azalmış oluyor. Söz konusu asistan ön bölge kullanımı için sunuluyor.

Kör Nokta Uyarı Sistemi: Kör nokta uyarı sistemi de yine güvenlik açısından öne çıkarılmış olan sistemlerden bir tanesi. Özellikle şerit değişikliklerinin yapıldığı sırada kör noktadan herhangi bir aracın gelip gelmediği konusunda uyarılmanızı sağlayan sistem, kaza riskini de en aza indirmiş oluyor.

Şerit değişikliklerini yaparken herhangi bir aracın tespiti için kullanılan sistemin, doğrudan sürücü ikaz bölümüne bağlı olduğunu da ekleyelim.

Yolcu Koruma Asistanı: Skoda Superb 2019 modelinde en farklı özelliklerden birisi de yolcu koruma asistanı olarak bilinen güvenlik modu. Bu mod sayesinde anlık sürüş durumlarına göre değişiklikler yapılabilir.

Araç içerisinde anlık olarak değişiklik gösteren durumlara bağlı olarak emniyet kemerlerini kilitlemek, sunroof’u kapatmak gibi artılar sunuluyor. Bu ekstra bir güvenlik önlemi olarak karşımıza çıkıyor ve trafik kazanlarında sürücü ile yolcuların yara almasının önüne geçilmesi konusunda önemli bir artı sunuluyor.

Sürücü Yorgunluk Testi: Kazaların büyük çoğunlukla nedeni, yorgunluk olarak karşımıza çıkıyor. Birçok markada olduğu gibi Skoda tarafından da bu konuda özel sistemler sunuluyor. Marka yeni nesil araçlarında yer verdiği yorgunluk sistemi sayesinde, sürücülerin anlık durumunu kontrol edebiliyor.

Sürücüler eğer yorgunsa bu durumda gösterge ekranında bir uyarı sunuluyor. Yorgunluk uyarısı olarak gösterilen bu uyarı, mola vermeniz gerektiğini belirtiyor. Bir süre sonra ise sesli ikaz sistemi devreye giriyor. Bir nevi araç sizi kaza durumlarına karşı yorgunluk konusunda ikaz etmiş oluyor.

Şerit Takip Asistanı Özelliği: Bu özellik sayesinde aracınızın yoldan çıkması engellenmiş oluyor. Şeritlerin bulunduğu bir yoldaysanız, aracınız şeridin dışına çıktığı zaman bir uyarı alıyorsunuz. Aldığınız ikaz ilk etapta sesli bir ikaz olarak karşınıza çıkıyor.

Fakat araç buna rağmen şeridine dönmemişse, bu durumda ikaz derecesinde artış oluyor. Eğer yine durumda bir değişiklik yoksa, bu durumda araç yavaş yavaş düzenleme yapmaya başlıyor.

Mini hareketlerle araç yeniden şeridine döndürülüyor ve sürücüye bu yönde ikaz sesleri verilmeye devam ediyor. Söz konusu özelliğin kullanıma girmesi için ise aracın 65 km/s hızın üzerinde olması gerekiyor. Sistemin kullanıma başlaması için belirlenen hız limiti bu şekilde.

Trafik Sıkışıklığı Asistanı: Yine bir başka güvenlik önlemi olarak ele alacağımız trafik sıkışıklığı asistanı da üst seviye bir koruma sunulmasını sağlıyor. Aracın 60 km hızın altında şeritte durmasını sağlayan sistem, bir nevi tüm güvenlik kontrol teknolojilerini bir araya getiriyor. Aktif hız kontrollerinin sunulmasının yanında, şerit takip sistemi de sunuluyor.

Bunun yanında adaptif fren kontrol sistemi de sunuluyor ve bu sayede aracın anlık trafik durumuna göre en güvenli şekilde hareket etmesine izin veriliyor. Trafik konusunda tüm sistemlerin bir araya getirilmesini sağlayan teknoloji, genel olarak güvenlik konusunda bir adım öne çıkılmasını sağlıyor.

Acil Durum Asistanı: Güvenlik önlemleri konusunda oldukça gelişmiş bir araç olan Skoda Superb 2019 serisinin içerisinde yer alan özelliklerden birisi de acil durum asistanı özelliği. Bu özellik sürücülerin direksiyon başında fenalaşması durumunda karşı karşıya kalınan bir özellik.

Belirlenmiş bir zaman içerisinde eğer sürücü bir direksiyon hareketi yapmak ya da başka bir faaliyette bulunmazsa, bu durumda araç bir uyarı sinyali yayınlıyor. Araç tarafından yayınlanan uyarı sinyallerine de cevap verilmemesi durumunda, araç otomatik olarak durduruluyor ve ikaz ışıkları yakılıyor. Acil durum yardım sistemine geçiş yapılıyor.

Akıllı Park Asistanı: Araç içerisinde yer alan teknolojilerden bir diğeri de akıllı park asistanı teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde de çapraz ve dikey park yerlerine Skoda Superb 2019 kendi kendine park edebiliyor.

Bunun için çevre sensörleri ve araç içi sensörlerden yararlanılıyor. Tek yapılması gereken park moduna geçiş yapmak ve aracın geri dönüş ile çevre kameralarını düzenlemek oluyor.

Adaptif Hız Kontrol Sistemi: Şerit takip sisteminde söz etmiştik ancak bu özellikten biraz daha detaylı olarak söz etmek gerekiyor. Adaptif hız kontrol sistemi sayesinde, önde yer alan araçlara göre hız düzenlemesi yapılabiliyor. Araç öndeki trafiğe göre hızlandırılıp yavaşlatılabiliyor. Bunun için motor ve frenler için tam kontrol sunuluyor.

Trafik Levhaları Algılama Özelliği: Trafik levhalarını tanıma gibi bir ayrıcalık da söz konusu. Bunun için aracın ön camında yer alan özel kamera sistemi kullanılıyor. Aracın ön kısmında yer alan kamera sisteminin kullanılmasını sağlayan teknoloji, yolda yer alan trafik levhalarının algılanmasını sağlıyor.

Taranan trafik işaretleri, navigasyon içerisinde yer alan işaretlerle karşılaştırılarak net işaretler belirleniyor. Ardından aracın tüm otonom sürüş düzeni işaretlere göre düzenleniyor. Hız sınırları ve benzeri durumlara karşı çok daha güvenli bir sürüş deneyimi sunulması sağlanmakta.

Akıllı Far Sistemi: Yine ön kamera sayesinde çalışan bu sistem, aracın farlarının aktif olarak değiştirilmesini sağlıyor. Önden giden araçların durumuna ve karşıdan gelen araçların durumuna göre farların ışığında değişiklikler yapılıyor. Bu sayede gece sürüşünde de maksimum koruma elde edilmiş oluyor.

Skoda Superb 2019 Fiyatları Nasıl?

Tüm bu özellikler Skoda Superb 2019 serisini öne çıkaran ve rakiplerinden ayıran özellikler. Bu özelliklerin her pakette yer almadığını ekleyelim. Tüm özelliklerin kullanılması için en yüksek paketin tercih edilmesi gerekiyor. Tabii ki bu durumda da fiyat farkı karşımıza çıkıyor. Seri için açıklanan fiyatlar ise şöyle;

1.4 TSI 125 PS Active 138.758 TL – 1.5 TSI 150 PS ACT Active 143.566 TL 159.900 TL 1.5 TSI 150 PS DSG ACT Style 180.141 TL 228.400 TL 1.4 TSI 150 PS DSG ACT Prestige 236.191 TL – 1.5 TSI 150 PS DSG ACT Prestige – 251.400 TL 1.6 TDI CR 120 PS Active 163.041 TL – 1.6 TDI CR 120 PS DSG Active 170.820 TL – 1.6 TDI CR 120 PS DSG Comfort 182.991 TL 192.400 TL 1.6 TDI CR 120 PS DSG Style 192.296 TL 238.400 TL 1.6 TDI CR 120 PS DSG Prestige 259.466 TL 261.400 TL 2.0 TDI CR 190 PS 4X4 DSG Prestige 339.080 TL – 2.0 TDI CR 190 PS 4X4 DSG L&K – 379.900 TL 1.6 TDI CR 120 PS DSG Prestige (Combi) – 261.400 TL

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