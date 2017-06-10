Skype 8.0 Android Google Play’den indirilebilir!

Bu ayın başında, Skype ekibi mesajlaşma uygulamasının yeni bir sürümünü mobil cihaza, ardından masaüstüne çıkardığını duyurdu. Geliştiricileri Skype’ın yeni sürümünün Google Play‘de kullanılabilmesi için bir haftadan biraz fazla sürdüğü görülüyor.

Skype 8.0, bir önceki makalede daha önce tartıştığımız yeni özellik ve yeniliklerle dolu bir uygulama getiriyor. Ancak, burada, yeni Skype uygulamasıyla ilgili ilk mesajımızı kaçıranlar için hızlı bir özet sunuyoruz.

Her şeyden önce, grup sohbetleri daha canlı ve anlamlı görünecek şekilde yeniden tasarlandı. Kullanıcılar artık Skype’ı sevdikleri renkleriyle özelleştirebiliyorlar. Artık bir görüşmedeyken bir mesajın veya video görüşmesinin yanındaki tepki simgesine hafifçe vurabilirsiniz.

Skype ayrıca Snapchat’ın “Öne Çıkanlar” özelliğine “Zirveler” adlı özelliğini ekledi. Bu özellik, kullanıcıların fotoğraf ve videolarla günün en popüler makarasını oluşturmasına ve arkadaşlarıyla paylaşmasına olanak tanır.

Yeni bir “Bul” paneli, uygulama içinden daha kolay arama yapmanızı sağlar. Bul panelinin yanında, kullanıcılar arasında geçiş yapabileceğiniz iki sekme vardır: Sohbet ve Yakalama.

Skype’a göre, 8.0 sürümü önce Android cihazlarda, ardından da iPhone için yeni sürüm olacak. Dolayısıyla, Android telefonu kullanıyorsanız Google Play’den şu an indirebilirsiniz.