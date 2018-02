Sosyal medyanın yaygınlaşmadığı dönemlerden bu yana en çok kullanılan servislerden biri olan Skype, yenilenmiş yüzü sayesinde mesajlaşma uygulamaları arasında iyi seçeneklerden biri olarak öne çıkmaya başlamıştı. Fakat son birkaç aydır Skype uygulamasının ciddi sorunlarla gündeme geldiğini gördük. Sorunun nedeni ise bir güvenlik açığı olarak açıklanmıştı.

Oldukça kritik olduğu belirtilen bir güvenlik açığı nedeniyle uygulamayı kullananların risk altında olduğu açıklanmıştı. Yapılan tüm bu açıklamaların ardından ise konu hakkında detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Hem açık konusunda daha detaylı bilgiler elde edildi hem de nasıl önlem alınacağı konusunda yeni bilgiler elde edildi.

Skype Güvenlik Açığı Kolay Kapatılamayacak

Güncellemeler sırasında yaşandığı açıklanan güvenlik açığının, bir güncelleme yüklenirken kullanıcıların cihazını erişilebilir hale getirdiği ortaya çıktı. Cihazın erişilebilir hale gelmesi sonrasında ise güncelleme süresince zararlı DLL dosyalarının kullanıcılara gönderilebileceği açıklandı. Windows DLL dosyalarının bu güncelleme işlemleri sırasında casus yazılımlarla beraber değiştirilebildiği belirtiliyor.

Hackerların bunun için uzak bağlantı kurmasının ise yeterli olduğundan söz ediliyor. Üstelik değiştirilen DLL sonrasında, bilgisayarda yönetici yetkisi de alınmış oluyor. Böylelikle sadece Skype kullanılarak kullanıcıların bilgisayarları ele geçirilebiliyor. Güvenlik açıklarının kapatılması kısmında ise asıl sorunun ortaya çıktığı belirtiliyor. Güvenlik açıklarının kapatılmasını isteyen kullanıcıların daha uzun bir süre beklemeleri gerekiyor.

Öyle ki bu sorunun tüm kod düzeninde yer aldığı belirtiliyor. Açığın kapatılması için çok ciddi bir güvenlik yamasının gelmesi gerekiyor. Bu tip bir güvenlik yaması için ise uygulamanın neredeyse yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Microsoft’un kullanımı durdurup yeniden Skype üzerinde kod düzenlemeleri yapması ise pek olası değil.

Bu nedenle de söz konusu düzenlemelerin bir hayli gecikmesi bekleniyor. Her geçen gün ise güvenlik açığı biraz daha önemli hale geliyor. Öyle ki kullanıcıların bu şekilde bir güncellemeyle sorun çözülene kadar risk altında olduğunu söylemek gerekiyor. Skype için beklenen güncellemenin ne zaman yayınlanacağını ise zamanla göreceğiz. Fakat kesin olan durum, güncelleme için şu an yavaşta olsa bir çalışma yapılıyor ve güncelleme de her an gelebilir.