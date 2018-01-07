Skype Mobil Uygulamasında Büyük Hata: Videolar Ters Dönüyor

Windows 10 Mobile için Skype Universal uygulamasının bazı kullanıcıları, bir hata sebebiyle görüntünün ters çevrildiğini fark ettiler. Bir topluluk forumunda yayınlanan şikayete göre, eşinin Lumia 950‘sini aramak için Lumia 950 XL‘da uygulamayı kullanan birinin başına geldi. Daha sonra bu çift ön yüz kamerasını Windows 10 Mobile ile çalışan birkaç cihazda daha kullandılar. Ancak her telefonda bu hata vardı.

İronik bir şekilde uygulama sadece Universal Windows Platformu için yapılmış olsa da, PC sürümünde aynı sorun yaşanmıyor. Bazı Windows 10 Mobil kullanıcılarına göre, videoyu baş aşağı çeviren hata platformu çalıştıran tüm cihazları etkiliyor. Microsoft hataları uygulamayı güncelleyerek yok etmeye çalışsa da şu ana kadar başarılı olamadı. Önerilen bir geçici çözüm var. Bu da manzara modunda kullanmak. Bu şekilde kullanıldığında hata kaybolduğu tecrübe edilmiş.

Burada üzücü olan şey ise Microsoft‘un Skype‘a sahip olmasıdır. Bu nedenle Windows Mobil 10 için sorunsuz bir uygulama sunabileceğini düşünürsünüz. Öte yandan şirketin Android uygulamalarını şimdiye kadar Windows Phone satarak kazandığından daha fazla para kazanması da farklı bir ironik nokta olara karşımıza çıkıyor.

Önem alıp almamakla birlikte Microsoft Windows 10 Mobil Uygulamanın hatalarını düzeltmeyi planlıyor. Bu nedenle baş aşağı görüntüleri düzeltecek bir güncelleştirme göndermek için yakında bir girişim olabilir. O zamana kadar Windows 10 cep telefonu kullanıyorsanız manzara görünümünde Skype video görüşmeleri yapmaya devam ederek bu hatadan kaçınabilirsiniz.