Skype Uygulaması ile PayPal Hesabınıza Para Gönderme Devri Başladı

Skype ve PayPal bugün kendi hizmetlerinin entegrasyonunu açıkladı. Bu, toplam 22 ülkedeki Android ve iOS için Skype mobil uygulamaları özelinde geçerlidir. İşte tam liste: ABD, İngiltere, Avusturya, Belçika, Kanada, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Letonya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Portekiz, San Marino, Slovakya, Slovenya ve İspanya.

Bu yerlerden birinde yaşıyorsanız, bir PayPal hesabınız varsa ve Android veya iOS için Skype kullanıyorsanız, şanslısınız demektir. Bugün önde gelen iki mobil platform için Skype’ın yeni bir sürümü kullanıma sunulmaya başlandı. Satın aldığınızda, mesajlaşma uygulaması içinde PayPal aracılığıyla kolayca kişilere para gönderebilirsiniz.

Nakit göndermek istediğiniz biriyle konuşurken üst çubuktaki Bul seçeneğini belirleyin ve Para Göndermeyi seçin. Ardından, gönderilecek tutarı yazın ve ödemeyi onaylayın. Bu kadar.

Bununla birlikte, bu işlevselliği, işletmelerden mal veya hizmet ödemeleri için değil, arkadaşlarınıza ve ailenize para göndermek için tasarlandığını unutmayın. PayPal hizmetinin ülkemizde kullanılmadığını da üzülerek belirtmek isterim.