Skype Video Görüşmelerinde Arka Planı Bulanık Yapacak!

Genel olarak video video konferans yapmanın sakıncalarından biri, konuştuğunuz kişilerin sadece yüzünüzü değil, aynı zamanda evinizin bir bölümünü de görmeleridir.

Bu nedenle popüler Skype video arama uygulamasına yeni bir özellik ekliyor. Bugün yayınlanan bir raporda görüntünün arka planını bulanık gösteren ve böylece gizliliğinizi koruyan bir özellik olduğunu duyurdu.

Skype reklamına göre, Eylül ayında tanıtılan yeni özellik Microsoft Teams arka plan bulanıklaştırma özelliği gibi çalışıyor. Skype, en modern akıllı telefonlarda bulunan portre modu özelliği gibi saçı, elleri ve kolları algılayan bir yapay zeka yazılımı ekleyecek. Kısacası siz hariç diğer her şeyi bulanıklaştırmak için yapay zekayı kullanacak.

Bu özelliği etkinleştirmek de oldukça basit. Fare imleci ile Skype video butonunun üzerine gelince ve “Arka planımı bulanıklaştır”ı seçin. Bunu yaparken, vücudunuzu bir süre sabit tutarak, arka planın bulanıklaşmasına izin verirn.

Arka plan bulanıklığı, en son Skype sürümüne sahip masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda şu anda mevcut. Ancak özellik hala biraz deneysel aşamadadır.

Genel olarak Skype’ın bu atılımı son zamanlarda yaşanılan kasmalara ve donmalara karşın müşterilerinin tekrardan gönlünü almak gibi duruyor.