Skype Yeni Sevgililer Günü Özelliklerini Tanıttı

Microsoft bugün, Sevgililer Günü için Skype‘a gelecek eğlenceli bazı yeni özellikleri duyurdu. Şirket, arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz kısa video klipler ve yeni Mojiler getirmek için yükselen sanatçılarla birlikte çalışan bir ajans olan Rogue Octopus ile ortak çalışmaya girdi.

Kaktüsün elindeki patlamaktan korkan kalp şeklindeki balon tutan bir kaktüs gibi bazı yeni Sevgililer Günü temalı ifadeler bulunmakta. Gerçekten de, en acı veren aşk hikayesi iki … varlığın dokunamadığı zamandır.

Ayrıca Sanal Sevgililer mesajları da bulunmakta. Bu mesajlar, aralık ayından beri sunulan tatil temalı video mesajlarına benzer şekilde kayan kalpler içeren bir video mesajları kaydetmenize olanak tanıyor.

Sanal Sevgililer mesajları yakında çıkacak, ancak yeni Mojiler ve ifadeler bugün yayınlanmaya başladı. Microsoft, Skype’den en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız “Windows masaüstü, Mac, iPhone, iPad veya Android” de en son sürümü kullanmanız gerektiğini hatırlatıyor.