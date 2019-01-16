Skyrim Hileleri

Oldukça uzun bir zamandır popüler olarak varlığını sürdüren Skyrim, hala gelişen bir mod sahnesine ev sahipliği yapıyor. Şirketin oldukça iyi bir şekilde devamı gelen oyun serilerine yönelik geliştirmeleri hala devam ediyor. Bu durum ise, oyunun hala özel bir takipci kitlesine sahip olmasına olanak sağlıyor.

Ayrıca doğrudan oyunu oynamak, kademeli olarak ilerlemek bir süreden sonra oldukça zor bir hal alıyor. Tabi ki herkes ilerlemek ister. Ancak bunu kısa yoldan yapmakta mümkündür. Bazen oyunlarınızda güçlü hamleler denemek, ya da hoşunuza gitmeyen bazı ögelerden doğrundan kurtamak için Skrim Hilelerine başvurabilirsiniz. Bunların tamamiyle güvenilir olduğunu söylemekte yarar var.

Bu nedenle Cepkolik.com ailesi olarak, oyunun PC sürümü için kullanabileceğiniz en kullanışlı konsol komutlarından bazılarını bir araya getirdik. Bu hilelerden herhangi birine başlamak için tek yapmanız gereken, konsol tuşuna basmak (~ buna benzer ), sonra tercihinizi girin. Konsol tuşuna bir kez daha kullanarak bu pencereyi kapatabilirsiniz. Bunun sonucunda, oyunda yansıyan değişikliği hemen göreceksiniz.

Skyrim Karakter Hileleri

Karakterleriniz ölümsüz özellikler eklemeniz için ve üst düzey yetenekler kazandırmanız için sizlere en iyi hileleri listeledik;

addshout : Dilediğiniz Dragon Shout’un adını, doğrudan kendi envanterinize eklemek için bu komutu kullanabilirsiniz. Komuttan sonra adını girmeniz yeterlidir.

AdvSkill [SKILL ID] # : Belirli bir beceriyi geliştirmek istiyorsan, sadece bu komutu girmeniz yeterlidir. Skill ID, konusu becerinin adıdır. Ondan sonra, seviyelendirmek istediğiniz numarayı ekleyin.

player.advlevel : Hiçbir şey yapmak zorunda kalmadan, karakterinizi her seferinde bir seviye ilerletmek için bu komutu tekrar tekrar girmeye devam edin.

player.modav carryweight # : Envanterinize rasgele birçok item eklemek isterseniz, envanterin kapasitesini artırmak için bu komutu girin.

player.setav speedmult ### : Burada kullandığınız sayı ne kadar yüksek olursa, karakteriniz o kadar hızlı hareket eder. Uyarı: maksimum seviye gerçekten çok hızlı …

player.setcrimegold ### : İstediğiniz seviyeyi değiştirmek için bu komutu kullanın. 000’da yerlerde iken, 999’da nirvanaya ulaşabilirsiniz.

player.setlevel ## : Düşük seviyeli kahramanınızı, olmasını istediğin seviyeye göre sayıyı değiştir.

psb : Oyunda yer alan her bir büyünün kilidini açmak istiyorsanız, sadece bu komutu girin.

sexchange : Bu komut, erkek kahramanınızın veya kadın kahramanınızın cinsiyetini değiştirecek.

showracemenu : Oyunun karakter oluşturma aşamasında, verdiğiniz kararların bir kısmına pişmanlık duymaya mı başladınız? Başlangıç tercihlerinizi tekrar ziyaret etmek için bu komutu kullanın.

tgm : Tanrı modunu aktive ederek sizi tamamen yenilmez yapar.

tcl : Sınırlamayı kapatır, herhangi bir yere, herhangi bir yöne, herhangi bir şeye doğru yürümenize olanak tanır.

tim : Ölümsüz modda, yine de hasar alabilirsin, ama gerçekten öldürülemezsin.

rm : Çalışma modunu etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için kullanın.

unlock : Sandığı, kapıyı veya kilidini açmak istediğinizi her hangi birşeyle karşılaştığınızda, açmak için bu basit komutu girin.

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Skyrim Dünya ve Çevre Hileleri

Oyunda yer alan dünyanın kendisi ile değişiklik yapmanıza yardımcı olacak birkaç komut vardır. İşte en kullanışlılarından bazıları:

fov – Etrafta boş boş gezinmek yerine .ini dosyalarında, anında görüş alanınızı genişletmek için, bu konsol komutunu kullanabilirsiniz.

tai – Bu komutu girerseniz, oyundaki her AI karakteri olduğu gibi durur. Sonrasında herkesin eski halinde devam etmesi için tekrar bu komutu çalıştırın.

tcai – Oyunda yer alan herkesi tamamen sakinleştirmek için bu kodu kullan.

tfc – Gökyüzüne çıkıp Skyrim’in hava manzarasına sahip olmak ister misiniz? Bu kodu giriniz.

tfow – Savaş öğelerinin bulunduğu karanlık alanları, yerel haritanızdan kaldırır.

tmm – Bu komutun sonuna 0 veya 1 ekleyerek, oyundaki her harita işaretleyicisini etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.

tg – Girildiğinde çimi görünür yapar ve kapatır.

tt – Yukarıdaki gibi, ama ağaçlar için.

tws – Suyun görünümünü engeller.

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Skyrim İtem Hileleri

Skyrim’deki her itemin kendisiyle ilişkilendirilmiş özel bir kodu vardır. Bunların kapsamlı bir özetini uesp.net adresinde bulabilirsiniz. Hiçbir şekilde uğraşmadan, herhangi bir çaba göstermeden, bu itemlere sahip olmak için aşağıdakileri uygun Item ID’ler ile birlikte girin.

player.additem ITEM İSMİ ### : Sayının üç basamaklı biçimde girilmesi gerektiğini unutmayın; bu nedenle söz konusu maddenin onbeşi için 015, dokuzu için 009 gibi.

Çok fazla item olduğu için sizlere en çok tercih edilenlerdan bazılarını sıraladık.

player.additem 0000000f ### : Envanterinizde bulunan önemli eşyaların sayısını değiştirmek için kullanılır.

player.additem 0000000a ### :Ne kadar çok oynarsanız oynayız, lockpick’iniz çok fazla olamaz, neden sırt çantanıza güzel ve hızlı bir şekilde bunu eklemiyorsunuz?

coc qasmoke : Her şeye sahip olmayan kadın veya erkek karakter için bu komut, tüm Skyrim’in eşyalarını barındıran özel bir odaya erişmek için kullanılır.

removeallitems :Birinin eşyalarını istediğinizde çok rahatsız olamaz mı? Tamamiyle soyulmalarını sağlamak için bu kodu girin ve sonra sahip oldukları her şeyi sırt çantanıza gönderin.

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Skyrim Görev Hileleri

Bu komutların bazıları için görev kimliğini girmeniz gerekir. Bu tanımlayıcıların tümünü uesp.net adresinde bulabilirsiniz.

caqs : Bu ana görevde yer alan arayışın her aşamasını tamamlayacak. Uyarı: Bu küçük bir oyun hatası olabilir. Bunu girdiğinizde bazen sıkıntılı karmaşıklıklarla karşılaşabilirsiniz.

completequest Görev ID : Belirtilen görevi tamamen bitirir. Hiçbir çaba gerektirmez.

kill : Kurbanınızı vurgulayın ve doğrudan ölmelerini sağlamak için bu komuta dokunun.

killall : Etrafınızdaki herkesin hızlıca ölmesini istiyorsanız, bunu yapmak için bu komutu kullanın.

movetoqt : Bir göreviniz var diyelim. Ancak onu aramanız gerekiyor. Şayet bu durum canınızı sıkıyorsa, onlara anında gitmek için bu komuta güvenebilirsiniz.

player.sqs Göre ID : Belirli bir görevin tüm aşamalarını görüntüler.

resurrect : Anlamsız cinayetiniz için küçük bir pişmanlık hissederseniz, cesedi hedefleyin ve onları tekrar hayata döndürmek için bu komuta girin.

setstage QUEST ID # : Belirli bir aşamayı hızlı bir şekilde ilerletir. Bir yere takılı kaldıysanız ve hızlı bir düzeltmeye ihtiyacınız varsa bunu kullanın.

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