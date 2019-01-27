Smart TV Nedir?

Akıllı telefonlar ile başlayan “Smart” teknoloji ürünleri her geçen gün biraz daha gelişme gösteriyor. Telefonlarla başlamış olsa da artık hemen hemen her alanda akıllı teknoloji ürünlerini görebiliyoruz. Giyilebilir ürünler, tabletler, bilgisayarlar ve hatta elektronik eşyalarda bile akıllı teknolojilerin adını duymaya başladık.

Bu şekilde öne çıkan ve sürekli duyduğumuz akıllı teknolojilerden birisi de Smart TV teknolojisi. Çok sık duyduğumuz ve son dönemde en az akıllı telefonlar kadar popüler olan teknolojinin detayları hakkında bilgiler verelim. Çok sık kullanıyoruz ve hemen her yerde bu televizyonları görüyoruz ancak nedir bu Smart TV? Kimler tercih etmeli?

Smart TV Tam Olarak Nedir?

Patentlerine baktığımız zaman çok yeni bir teknoloji olmayan Smart TV, ilk olarak 1994 yılında alınan bir patentle ortaya çıkmış teknolojilerden bir tanesi. 2000’li yıllarda yaygınlaşmaya başlayan teknoloji, internete bağlı hizmetler üzerinden çalışan televizyonlar için kullanılıyor.

Günümüz akıllı telefonları gibi işlevler sunan ve internet hizmetleri kullanabilen televizyonlar için kullanılan Smart TV ifade aynı zamanda cihazın içerisinde arayüze sahip bir işletim sisteminin kullanıldığını da göstertiyor. Akıllı televizyon olarak dile getirilen bu serilerin en büyük ayrıcalığı ise tabii ki uygulama ve servis kullanımlarına izin veriyor olması.

Akıllı televizyonlar sayesinde televizyonunuzdan YouTube, Spotify ve benzeri uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Ayrıca dijital yayın servislerine ya da dijital içerik servislerine de direk olarak bağlanabiliyorsunuz. Bunun dışında modelin özelliklerine göre bir bilgisayarda yer alan sistemlere varıncaya kadar kullanmak mümkün olabiliyor.

Televizyon üzerinden yapabileceğiniz işlemler bir yana Smart TV sayesinde ekstra bağlantılarda elde edilebiliyor. Farklı cihazlardan kolaylıkla ekran yansıtma özelliğinin kullanılması, kablosuz bağlantıların kullanılması, tek tuşla kontrol cihazlarına eşleme sunulması gibi ayrıcalıklarda sunuluyor.

Kamera Artısı

Akıllı televizyonlar alınmalı mı? sorularına geçmeden önce bir detaydan daha söz edelim. Donanım detayından söz edeceğiz. Akıllı TV serilerinde genelde kamera artısı gibi artılar var. Televizyonda bir kamera bulunması ne kadar güvenli hala tartışılıyor ancak akıllı televizyonların birçoğunda böyle bir artı var.

Ön kısımda yer alan kamera sayesinde, belli uygulamalar kullanarak görüntülü görüşme ayrıcalığına bile varabiliyorsunuz. Bunun için yardımcı programlar kullanabileceğiniz gibi sosyal medya uygulamaları da kullanılıyor. Tabii ki televizyonunuzda yer alan sisteme göre destek konusunda değişiklikler olabiliyor.

Smart TV Alınmalı Mı?

Gelelim can alıcı soruya. Yeni nesil televizyonların birçoğu için bu ifade anlamsız. Çünkü hemen hemen her modelde bir akıllı televizyon özelliği var. Kimi model harici olarak uygulama yüklemeyi desteklemiyor olsa da yerleşik uygulamalarla geliyor.

Kimi model internet bağlantısı sunuyor. Böyle baktığımız zaman yeni modeller için tartışmaya gerek yok ki zaten tüm televizyonlar akıllanıyor. Ama yine de Apple TV ve benzeri cihazlarda ekstra olarak akıllı televizyon ihtiyacının önüne geçiyor. Tercih size kalmış.