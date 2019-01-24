Smart TV Üzerinden İnternette Film Nasıl İzlenir?

Smart TV üzerinden internette film izlemek gerçekten paha biçilemez. Devasa ekran, en yeni filmler, çeşitli hızlı kısa yollar ve çoklu bağlantı seçenekleri. Hepsi Smart TV ile hayat buluyor. Smart TV üzerinden film izlemek, birçok kişi için televizyonu satın alma sebebi.
Teknolojinin hayatımızı gerçekten kolaylaştırdığı gerçekten büyük bir gerçek. Özellikle de televizyon dünyasında. Smart TV‘ler hayatımıza girdi. Ancak sorun şu ki daha birkaç yıl öncesinde karmaşık gelen kullanım. Şimdi daha da detaylı hale geldi. Kullanımı oldukça zor bir hal aldı.
En yeni Smart TV’ler ise fonksiyonları bakımından neredeyse sınırsız işlem sunuyor. Peki, Smart TV üzerinden internette film izlemek istiyorsanız, ne yapmalısınız? İnternet kurulumunu nasıl yapmanız gerekir. Sizlere bunun kısa bir rehberini oluşturduk. Hemen hemen bütün Smart TV’ler bu yöntemlerle kontrol edilebilirler.
Smart TV üzerinden internette film nasıl izlenir?
1. Kablosuz Seçeneği – Evinizdeki Wi-Fi Üzerinden Bağlanma
Yeni çıkan Smart TV’lerin çoğu Wi-Fi özelliklidir, yani dahili bir kablosuz adaptörleri vardır. İnternete bağlanmak sadece birkaç dakika sürer. Ancak modem ne kadar TV’nize yakınsa ya da aynı odada ise en iyi şekilde sonuç verir.
Kablosuz bağlantının faydaları;
- kablo yok – oturma odanızın düzenli olmasını sağlamak için mükemmel
- TV’nizi oturma odanızda herhangi bir yere yerleştirme özgürlüğü – duvara montaj için en iyi seçenek
- Kurulumu inanılmaz derecede basit – TV uzaktan kumandasındaki birkaç tuşa basmanız yeterli
Ayrıca bkz: Modem Nasıl Resetlenir?
Smart TV Kablosuz Ağa Nasıl Bağlanır?
- TV’nizin uzaktan kumandadaki Menü düğmesine basın
- Ağ Ayarları seçeneğini seçin ve ardından kablosuz bağlantı kurmak için Ağ Bağlantınızın ismine gelin
- Uzaktan kumandanızın düğmesini kullanarak Wi-Fi şifrenizi yazın.
2. Kablolu Seçenek – Doğrudan Modeminize Bağlayın
En güçlü, en sağlam bağlantıyı mı istiyorsunuz? Ethernet kablosunu kullanarak TV’nizi doğrudan internet yönlendiricisine takın. Fazla kablo olmaması için TV’niz yönlendiricinize yakın olmalıdır.
Kablolu bağlantının faydaları;
- Basit kurulum – sadece modeme takmanız yeterli
- En güvenilir bağlantıyı sağlar – Bu sayede film akışında donma olmaz
- Wi-Fi’den çok daha hızlı bağlantı sunar.
Ayrıca bkz: Telefona Dizi Nasıl İndirilir?
Smart TV Ethernet Kablolu Bağlantı Nasıl Yapılır?
- TV’nizin arkasındaki Ethernet bağlantı noktasını bulun
- Yönlendiricinizden gelen Ethernet kablosunu TV’nizdeki bağlantı noktasına takın
- TV’nizin uzaktan kumandasında Menü’yü seçin ve ardından Ağ Ayarları’na gidin.
- Kablolu interneti etkinleştirmek için seçeneği seçin
- Uzaktan kumandanızın düğmelerini kullanarak Wi-Fi şifrenizi yazın.
Bu iki seçeneğin ardından doğrudan Smart TV üzerinden internette film izleyebilirsiniz. Şayet telefonunuzda sınırsız internet paketiniz varsa da, bunu doğrudan yapabilir, dilediğiniz gibi en yeni filmleri sinema atmosferinde seyredebilirsiniz.
Bunun gibi sorunlarla çok fazla karşılaşıyorsanız, İpucu bölümümüzden karşılaştığınız hatalara çözümler bulabilirsiniz.