Smart TV Üzerinden İnternette Film Nasıl İzlenir?

Smart TV üzerinden internette film izlemek gerçekten paha biçilemez. Devasa ekran, en yeni filmler, çeşitli hızlı kısa yollar ve çoklu bağlantı seçenekleri. Hepsi Smart TV ile hayat buluyor. Smart TV üzerinden film izlemek, birçok kişi için televizyonu satın alma sebebi.

Teknolojinin hayatımızı gerçekten kolaylaştırdığı gerçekten büyük bir gerçek. Özellikle de televizyon dünyasında. Smart TV‘ler hayatımıza girdi. Ancak sorun şu ki daha birkaç yıl öncesinde karmaşık gelen kullanım. Şimdi daha da detaylı hale geldi. Kullanımı oldukça zor bir hal aldı.

En yeni Smart TV’ler ise fonksiyonları bakımından neredeyse sınırsız işlem sunuyor. Peki, Smart TV üzerinden internette film izlemek istiyorsanız, ne yapmalısınız? İnternet kurulumunu nasıl yapmanız gerekir. Sizlere bunun kısa bir rehberini oluşturduk. Hemen hemen bütün Smart TV’ler bu yöntemlerle kontrol edilebilirler.

Smart TV üzerinden internette film nasıl izlenir?

1. Kablosuz Seçeneği – Evinizdeki Wi-Fi Üzerinden Bağlanma

Yeni çıkan Smart TV’lerin çoğu Wi-Fi özelliklidir, yani dahili bir kablosuz adaptörleri vardır. İnternete bağlanmak sadece birkaç dakika sürer. Ancak modem ne kadar TV’nize yakınsa ya da aynı odada ise en iyi şekilde sonuç verir.

Kablosuz bağlantının faydaları;

kablo yok – oturma odanızın düzenli olmasını sağlamak için mükemmel

TV’nizi oturma odanızda herhangi bir yere yerleştirme özgürlüğü – duvara montaj için en iyi seçenek

Kurulumu inanılmaz derecede basit – TV uzaktan kumandasındaki birkaç tuşa basmanız yeterli

Ayrıca bkz: Modem Nasıl Resetlenir?

Smart TV Kablosuz Ağa Nasıl Bağlanır?

TV’nizin uzaktan kumandadaki Menü düğmesine basın

düğmesine basın Ağ Ayarları seçeneğini seçin ve ardından kablosuz bağlantı kurmak için Ağ Bağlantınızın ismine gelin

seçeneğini seçin ve ardından kablosuz bağlantı kurmak için Ağ Bağlantınızın ismine gelin Uzaktan kumandanızın düğmesini kullanarak Wi-Fi şifrenizi yazın.

2. Kablolu Seçenek – Doğrudan Modeminize Bağlayın

En güçlü, en sağlam bağlantıyı mı istiyorsunuz? Ethernet kablosunu kullanarak TV’nizi doğrudan internet yönlendiricisine takın. Fazla kablo olmaması için TV’niz yönlendiricinize yakın olmalıdır.

Kablolu bağlantının faydaları;

Basit kurulum – sadece modeme takmanız yeterli

En güvenilir bağlantıyı sağlar – Bu sayede film akışında donma olmaz

Wi-Fi’den çok daha hızlı bağlantı sunar.

Ayrıca bkz: Telefona Dizi Nasıl İndirilir?

Smart TV Ethernet Kablolu Bağlantı Nasıl Yapılır?

TV’nizin arkasındaki Ethernet bağlantı noktasını bulun

Yönlendiricinizden gelen Ethernet kablosunu TV’nizdeki bağlantı noktasına takın

TV’nizin uzaktan kumandasında Menü ’yü seçin ve ardından Ağ Ayarları ’na gidin.

’yü seçin ve ardından ’na gidin. Kablolu interneti etkinleştirmek için seçeneği seçin

Uzaktan kumandanızın düğmelerini kullanarak Wi-Fi şifrenizi yazın.

Bu iki seçeneğin ardından doğrudan Smart TV üzerinden internette film izleyebilirsiniz. Şayet telefonunuzda sınırsız internet paketiniz varsa da, bunu doğrudan yapabilir, dilediğiniz gibi en yeni filmleri sinema atmosferinde seyredebilirsiniz.

Bunun gibi sorunlarla çok fazla karşılaşıyorsanız, İpucu bölümümüzden karşılaştığınız hatalara çözümler bulabilirsiniz.