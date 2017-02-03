Snap Inc. Halka Açılıyor

Snap Inc.‘in halka açılmayı planladığı oldukça uzun bir zamandır söylenti halindeydi. Bugün firma, New York Menkul Kıymetler Borsası‘nda halka arzını 3 milyar dolarlık artırma planlarıyla sunarak ilk hamleyi yapmış oldu.

Firma, mesajlaşma, geçici görüntü paylaşımı ve daha fazlasını sağlayan bir sosyal medya uygulaması olan Snapchat uygulaması ile anılsa da, web sitesinde açık bir şekilde belirtiliyor;

Snap Inc. bir kamera şirketidir. Fotoğraf makinesini yeniden üretmenin, insanların yaşama ve iletişim biçimini iyileştirme fırsatımızı en üst seviyede tuttuğuna inanıyoruz. Ürünlerimiz, insanları kendilerini ifade etme, anı yaşama, dünyayı öğrenme ve birlikte eğlenme yetisine sahiptir.

Şu anda, şirketin piyasada sadece bir ürünü var, Spectacles. Çevrimiçi olarak satın alınabilecek geleneksel bir eşyanın aksine, Spectacles ilk olarak bir seyahat otomatıyla piyasaya çıktı.Sadece bir giyilebilir ürüne ve bir uygulamaya sahip olan Snap Inc. firmasının halka arzının ne kadar başarılı olacağı merak konusu.