Snapchat artık uygulamada özel geofilterler oluşturmanıza izin veriyor

Snapchat, kullanıcıların o konumdaki insanlar için belirli bir yer için özel bir filtre oluşturmasına izin veren geofilters özelliğini geçen yıl açıkladı. Bu, örneğin bir parti için kullanışlıdır ve o partiye katılan herkes o filtreyi çabucak kullanabilir ve bu yerle sınırlı olduğu için yalnızca orada bulunan kişiler kullanabilir.

Bununla birlikte, bu filtreleri yapmak için Snapchat’ın web aracını veya bir görüntü düzenleme yazılımını kullanmanız gerekir. En yeni güncellemeyle Snapchat, Snapchat uygulamasının kendisinde bir geofilter oluşturmayı çok kolaylaştırdı.

Artık kullanıcılar düğün, bekarlığa veda, baby shower, doğum günü, mezuniyet ve daha pek çok temayı seçebilecek. Ardından, filtrenin kapatabileceği konumu seçin, bazı metinler, çıkartmalar ve emoji ekleyin ve onaylamak için yaklaşık bir gün süren Snapchat’a gönderin. Daha önce olduğu gibi, geofilterlere bir saatlik bir zamandan 90 güne kadar değişen seçeneklerle, filtreniz ne kadar sürede seçeceğinize bağlı olarak 5.99 dolardan başlıyor.