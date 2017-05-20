Snapchat Dünya Lensleri Nasıl Kullanılır?

Snapchat, gökkuşağınızı, bulutları ve mesajları görüntülerinize getiren yeni genişletilmiş gerçeklik objektifi yayınladı. Size Snapchat’daki yeni Dünya Objektiflerini nasıl kullanacağınızı gösteriyoruz.

Snapchat son zamanlarda bazı yeni ve artmış gerçeklik seçenekleri sundu. Hayvanların yüzleri küçük bir şapka hissetmeye başlamış olsa da, şimdi fotoğraflarınızı ve videolarınızı gökkuşağı, bulutlar ve düzenli olarak değişecek şekilde hazırlanmış bir dizi başka animasyon ile uydurabilirsiniz.

Facebook Hikayeler vs Snapchat savaşında liderlik etmek için yeterli olacak mı? Bir bakalım.

Snapchat’ın son sürümüne sahip olduğumu nasıl kontrol edebilirim?

Yeni objektifleri görmek için Snapchat’ın telefonunuzdaki en son güncellemesine ihtiyacınız olacak.

iOS

iPhone kullanıcılarının Apple App mağazasına gitmeleri ve ekranın altındaki Güncellemeler sekmesine dokunmaları gerekiyor. Size, güncellenmesi gereken ilgili uygulamaların bir listesi sunulacak, bu nedenle Tümünü Güncelle‘yi seçin veya bunun yerine ayrı uygulamaları seçin.

Android

Android sizin tercih ettiğiniz platformsa, Google Play Store‘u açın, sol üst köşedeki üç satıra dokunun ve ardından Uygulamalarım ve Oyunlar > Güncellemeler‘i seçin.

Telefonunuzda güncellenmesi gereken tüm uygulamaların bir listesini görürsünüz. İşleri topluca yapmak isterseniz Tümünü Güncelle‘ye dokunun; işleri hızlı ve basit tutmak istiyorsanız Snapchat’ın yanındaki Güncelle düğmesine dokunun.

Yeni Dünya Objektifleri nerede?

Snapchat‘ı güncelleyerek, uygulamayı açın ve arka kameranın (selfie değil) seçili olduğundan emin olun. Ekrana dokunun ve kamera düğmesinin sağında normal bir sıra mercekler görünür.

Son birkaç görüntüyü elde edene kadar bu lensleri tarayın. Gökkuşağının simgesi şu an için seçilecek. Şuna dokunduğunuzda, kırpılmış ışığın mutlu bir yayı artık resminizde görünecektir.

Dünya Lenslerini nasıl kullanabilirim?

Gökkuşağını yerleştirmek için ekranın istediğiniz alanına dokunmanız yeterlidir. Biraz sinir bozucu olabilir ve çevrenin daha fazlasını görebilmeniz için kamerayı geriye doğru hareket ettirmenin bunu gerçekleştirmenin en iyi yolu olduğunu keşfettik.

Yerleştirdikten sonra parmağınızı gökkuşağına yerleştirip yukarı veya aşağı kaydırarak görüntünün boyutunu artırabilirsiniz. Bu, görüntünün sırasıyla daha büyük veya daha küçük olmasına neden olacaktır. Görüntünün kendisine dokunmak, mevcut diğer çeşitli animasyonlarda da sizi yönlendirir.

Mercekleri test ettiğimizde bir gökkuşağı, bulut, buzul lolly, başparmak yukarıya ve kahve kupası vardı, ancak Snapchat bunları sık sık güncelleyecek ve değiştireceklerini söyledi.

Rainbow objektifinin sağında, konuşma balonu ve Hey! Ile bir simge görürsünüz. içeride. Şuna dokunun (ya da Snapchat değiştiğinde simgesi şimdi ne olursa olsun) ve süslü metin ekranda görünür.

Onları daha önce olduğu gibi konumlandırıp iletiyi başka bir mesaja değiştirmek için o mesaja dokundurun. Hem metin hem de animasyonlu resimlerle ilgili güzel şey, onları atışlarınıza yerleştirdikten sonra, fotoğraf makinesini hareket ettirdikleri yerde değiştirmediğiniz, ancak yerlerini nasıl gördüğünüzün perspektifini değiştireceğidir.

Aslında 3 boyutlu görüntü olurlar; dolayısıyla kamerayı daha yakından hareket ettirirseniz görüntüler daha büyük olur, ayrıca görüntünün etrafında dolaşabilir ve farklı açılardan çekebilirsiniz.

Bu, still’lerde ilginç, ancak efekt videolarda çok daha iyi olduğu için, yaratıcı taraflarınıza açık olanakları görmek için onlarla birlikte oynamaya biraz zaman ayırın.

İşte, Snapchat‘daki yeni Dünya lenslerine hızlı bir bakış. Harikaları beklemek ne olduğunu görmek için her gün uygulamayı kontrol ettiğinizden emin olun ve belki de bu eğlenceli sosyal medya platformundan en iyi şekilde yararlandığınızdan emin olmak için Snapchat Nasıl Kullanılır konusundaki eksiksiz kılavuzumuza göz atın.