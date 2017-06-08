Snapchat indirme oranları azalıyor!

Snapchat, hisselerini tam zamanında halka satmaya karar vermiş gibi görünüyor. Snapchat ailesi Snap’ın değeri, halka arzın yapıldığı günden sonra hisse senedi zirveye ulaştığından % 26.5 geriledi. 3 Mart’a geri döndü. Geçen ay şirket, ilk çeyrekte 2.2 milyar dolar net zarar açıkladı ve hisse senedinin değerini 20 milyar doların altına düşürdü. Hisse senetleri o zamandan beri az da olsa toparlanmış olsa da, ikinci çeyrek de kötü haberlere neden olabilir.

Instinet‘in verilerine göre, ikinci çeyreğin ilk iki ayında, Snapchat uygulamasının yıllık, yıllık indirme oranları % 22 azaldı. Haziran 2013’te değeri 800 milyon dolardan bugünkü değeri 23 milyar doların üzerine çıkan bir şirket için indirme oranlarındaki düşüşü olağandışı hissetmek zorunda. Aylık bazda sıralı olarak yapılan indirmeler, ilk çeyrekte +% 6’lık bir büyümeden ikinci çeyrek boyunca bu düşüşe üçte iki oranında azalma sağladı. Bu süre zarfında, Apple iPhone kullanıcılarının Snapchat indirmelerinde % 40 oranında en büyük düşüşü yaşadı.

Bir analist, Facebook, Instagram ve diğer mesajlaşma uygulamaları Snapchat‘ın bazı özelliklerini, en önemlisi “Hikayeler” özelliğini kopyalamaya devam ettiği için Snapchat indirmelerinin yavaşladığını belirtti. Bu, kullanıcıların bir “Hikaye” oluşturması için bir araya getirilmiş bir dizi videoyu veya fotoğrafı görüntülemelerine olanak tanır. Bu, arkadaşlarınızın ve ailenizin okuyabileceği şekilde 24 saat boyunca sitede kalır. Ayrıca diğer uygulamalar tarafından kopyalanan şeylerden bir diğeri de Snapchat‘ın filtreleri. Bu, kullanıcıların bir övgü yakalamasına ve AR kullanmalarına izin vererek yüzlerini bir motosiklet polisi, bir köpek, bir çeşit yabancı ve diğer yaratıkların yüzüne çevirir.

Snapchat‘ın iddia ettiği ilk şey, kullanıcıların açıldıktan 10 saniye sonra kaybolacak mesajları göndermesine izin veren özellikti. Snapchat, otomatik 10 saniyelik kaybolma özelliklerini ortadan kaldırdı ve şimdi, bir ileti alıcısı onu reddetmeye karar verinceye kadar iletileri ekranda tutuyor.