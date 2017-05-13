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Snapchat Mesajları Nasıl Silinir?

Cepkolik » İpucu » Snapchat Mesajları Nasıl Silinir?
13-05-2017
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Snapchat geçici mesajlarla ilgili bir uygulama olabilir, ancak fotoğraflar, anılar ve metin ileti dizileri gibi şeylerin silindiğinden emin olabilirsiniz.

Snapchat‘ın temel fikri mesajların otomatik olarak silinmesine rağmen, şimdi onları kurtarmanın başka yolları var. Bu nedenle Snapchat mesajlarını nasıl sileceksiniz derdinden kurtarıyoruz.

Evet, Snapchat fotoğraflarının ve metin mesajlarının kaybolduğunu düşünmek için endişelenmenize gerek yok, ancak geliştirici zamanla bu mesajları tutmak için daha fazla yol inşa etti. İşte yapmanız gereken şey, ancak bunların diğer kullanıcının cihazında kayıtlı kalabileceğini unutmayın.

Snapchat Mesajları Nasıl Silinir?

  • Özel mesajların üzerinde uzun basılarak kaydedilen iletileri silin.
  • Ayarlar menüsünden ileti dizilerini temizle (hayalet ve sonra dişli çarkına hafifçe vurun).
  • Ayarlar menüsündeki Hatıralar’ın altındaki ‘Öyküleri Otomatik Kaydet’ seçimini kaldırarak fotoğrafları cihaza kaydetmeyi durdurun.
  • Deklanşör altındaki simgeye dokunarak mevcut fotoğrafları silin. Kamera rulosuna gidin, ardından kurtulmak istediğiniz fotoğrafları seçin ve silin. (Telefon galerisine de kaydedilmiş olabilir).
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