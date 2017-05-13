Snapchat geçici mesajlarla ilgili bir uygulama olabilir, ancak fotoğraflar, anılar ve metin ileti dizileri gibi şeylerin silindiğinden emin olabilirsiniz.

Snapchat‘ın temel fikri mesajların otomatik olarak silinmesine rağmen, şimdi onları kurtarmanın başka yolları var. Bu nedenle Snapchat mesajlarını nasıl sileceksiniz derdinden kurtarıyoruz.

Evet, Snapchat fotoğraflarının ve metin mesajlarının kaybolduğunu düşünmek için endişelenmenize gerek yok, ancak geliştirici zamanla bu mesajları tutmak için daha fazla yol inşa etti. İşte yapmanız gereken şey, ancak bunların diğer kullanıcının cihazında kayıtlı kalabileceğini unutmayın.

Snapchat Mesajları Nasıl Silinir?