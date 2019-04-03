Snapchat Snap Map ‘e Yeni Özellikler Ekliyor!

Ortaya çıkan son raporlar, Snapchat’in Snap Map ’e iki yeni özellik eklemeye çalıştığını gösteriyor. Şirket son zamanlarda sosyal medya platformunda değişiklikler yapıyordu. Son yapılan yenilikler ise Snap Map’de iki yeni özellik olan Durum (Status) ve Konum (Passport) seçenekleri oluyor.

Snap Map’teki Snapchat Durumu;

Snapchat’taki yeni Durum özelliği ile kullanıcı, belli bir yerde neler yapıldığını gösteren bir Bitmoji’yi Snap Map ile paylaşma seçeneği elde eder. Bu, TV izleyen küçük avatarı, arkadaşlarının nerelerde ne yaptığını, video oyunları ve daha pek çok küçük avatarla yapılan eylemlerini ifade edilebilir.

Yeni Durum özelliği, kullanıcıların isteklerini ve etkinliklerini arkadaşlarıyla paylaşmalarına izin verecek. Yani bir yerde canınız mı sıkıldı? O halde arkadaşlarınızdan “Ne yapabilirim?” diye bir emoji paylaşabilirsiniz.

Snap Map ‘teki Snapchat Konumu;

Snapchat’in üzerinde çalıştığı ikinci özellik ‘Passport’ olarak biliniyor. Pasaport özelliği, yeni “Durum” özelliği ile birlikte çalışacak ve kullanıcının bulunduğu yerleri neredeyse adım adım izlemesine olanak sağlayacaktır. Buradaki asıl amaç başkalarının görmesi değil de, kullanıcın işaretlediği yerler yalnızca kullanıcı tarafından görülebilecektir. Kullanıcı isterse bu konum geçmişini silinebilir.

Kullanıcının Durum veya Pasaport özelliğini kullanmak istememesi durumunda, kullanıcı yalnızca Ghost Moduna gidebilir ve uygulama sekiz saat boyunca açılmazsa tüm konum tabanlı içerikler kaybolur.

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