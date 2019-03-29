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SnapChat Video İndirme 2019

2011 yılından beri oldukça fazla kullanıcıya sahip olan Snapchat'in hikayeleri ve videoları nasıl indirilir? Kısa bir rehber hazırladık....

By Muhammed Arslan

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SnapChat Video İndirme

Snapchat video indirme makalesi boyunca başkasının videolarını da kolay yolla nasıl yapıldığını öğreneceksiniz. Normalde paylaşılan snap’ler siz göründükten hemen sonra silinir, hikayeler ise 24 saat sonra kaybolur.

Bu, Snapchat’in işleyiş şeklidir ve birçok insanın onu kullanmayı sevmesinin nedenlerinden biridir. Bununla birlikte, yaratılan bazı Snapler and Hikayeler çok iyi olabilir ve onları telefonunuzda saklamak istiyorsunuzdur.

Maalesef, Snapchat bunları cihazınıza kaydetmenize izin vermiyor ve oluşturuldukları ekran görüntüsünü alırsanız göndereni bile haberdar ediyor. Ancak işlem, bir indirme düğmesine basmak kadar basit olmasa da, Android cihazınızda sonsuza dek saklamak istediğiniz Snapleri and hikayeleri yine de kaydedebilirsiniz.

SnapChat Hikaye ve Video Kaydetme İşlemi

Snapchat video indirme işleminin en iyi yolu, telefonunuzda bir ekran kaydedici uygulaması kullanmaktır. Bu ideal bir çözüm değil, ancak işin üstesinden geliyor. AZ Screen Recorder kullanmanızı öneririz. Doğrudan Play Store üzerinden buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Ayrıca aralarından seçim yapabileceğiniz birçok benzer uygulama var.

SnapChat Video İndirme

Yüklendikten sonra uygulamayı başlatın, ardından ekranınızda kayan bir simge görünecektir. Bir sonraki adım, Snapchat’i açmak, ekanda beliren AZ Screen Recorder simgesine dokunun.

Kayda başlamak için kamera simgesini seçin ve ardından yakalamak istediğiniz Snapchat videosunu hızlı bir şekilde açın. Kaydı durdurmak için bildirim gölgesini aşağı çekin ve durdur düğmesine dokunun. Artık videonuz kaydedildi.

Ayrıca bkz: Instagram Hikaye İndirme

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