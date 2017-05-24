Snapchat yeni özellik: Arkadaşlarınızla birlikte oluşturabileceğiniz Özel Hikayeler

Instagram tarafından yetersiz kalmamak için, Snapchat kendi bugünkü yeni bir özelliğini duyuruyor. Haberler son zamanlarda Instagram’ın Snapchat’ın özellikli kopyaları ile doluyken, Snapchat’ın bazı spot ışığı yakalaması için bir şans var.

Özel Hikayeler, herhangi bir konuda ve arkadaşlarınızdan herhangi biriyle oluşturulabilir. Temelde bu, insanların gruplarının aynı Hikayeye katkıda bulunmalarını sağlar. Bir Hikaye artık tek kişilik bir olay değildir. Hikaye ekleyebilecek kişilere ve onu kimlerin görebileceğine siz karar veriyorsunuz.

Ayrıca, bir Özel Hikayeyi belirli bir yere konumlandırabilirsiniz ve bu tür Hikayeler, katkıda bulunanların hiçbiri son 24 saat içinde herhangi bir şey eklemediyse otomatik olarak kaybolur.