Snapchat’ın Gözlükleri Avrupa’ya Geliyor

Snapchat‘ın Spectacles adındaki en son gözlüğü, 130 dolara ABD’de zaten mevcut ancak sonunda Avrupa’ya geliyor. Süslü gözlük, halihazırda London Eye‘da bulunan Snapbot tarafından satışa sunuluyor ve fiyatı £ 130’dur.

Snap, yaz sonunda İngiltere’nin başkentinde daha fazla otomat/Snapbot koymayı planlıyor. Bir makine uzun süre tek bir yerde kalmaz, bu nedenle Snapchat’ı yeni yerler için sosyal medyada kontrol etmeyi unutmayın.

Snapbots’lu diğer Avrupa şehirleri Paris, Berlin, Barcelona ve Venedik olacak, ancak kaynaklara göre “yakın gelecekte” ulaşacaklar.

Snapchat CEO’sunun söylediği gibi Londra’da olmak ve “eğlenceli oyuncak” almak istiyorsanız, gözlükleri Snapbot’un dahili video kamerasını kullanarak deneyebilirsiniz.

Şirketin üç aylık kazançlarına göre, ABD’de yaklaşık 90.000 çift satıldı. Gözlükler mavi, kırmızı veya siyah renkte mevcuttur ve bir düğmeye basılarak video kaydı (30 saniyeye kadar) başlarlar. Ardından, klip Wi-Fi veya Bluetooth aracılığıyla cihazınıza aktarılır ve Snapchat‘a yüklemenize izin verir.