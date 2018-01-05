Henüz dün (4 Ocak) fotoğraflarının sızdığını sizlere haber verdiğimiz Nokia 6 (2018) modeli bugün resmen tanıtıldı. Bugün HMD şirketi Nokia 6 (2018) akıllı telefonunu resmi olarak tanıttı. Daha yetenekli bir işlemci ile birlikte geliyor ancak donanımının çoğunu orijinal Nokia 6 ile paylaşıyor.

Nokia 6 modelinin ikinci jenerasyonu olan Nokia 6 (2018);

16:9 ve FullHD çözünürlükte 5.5 inç IPS LCD etrafında inşa edilmiş. Ayrıca 2.2GHz 8 çekirdekli CPU ve 4GB RAM destekli Snapdragon 630 işlemci ile geliyor. Ekran Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

İşletim sistemi sürümü yine Android 7.1 Nougat. Ancak 8.0 Oreo’ya hızlı bir güncelleme yapılması beklentilerimiz arasında yerini alıyor. Tahminimizce birkaç hafta içinde bu güncelleme gelecektir.

Telefon veri bağlantısı ve 3.000 mAh pilinin şarj edilmesi için USB Type-C imkanını sunuyor. Ancak eski modeli ile aynı kamera çiftine sahip. Bu yüzden ikinci nesil olan Nokia 6 (2018)‘in arka tarafında 1.0um piksel ve F / 2.0 objektifi ve 1.12um piksel ve F / 2.2 diyafram açıklığı olan 8MP kamera ile bir diğer 16MP kamera olduğu anlamına geliyor.

Bir microSD kart yuvası ile satın aldığınız sürüme bağlı olarak 32GB veya 64GB olan kullanılabilir depolama alanını genişletmenize olanak tanır. Telefonda tek bir hoparlör bulunduğunu da belirtmemizde fayda var.

Nokia 6 (2018) ‘in getireceği son önemli değişiklik ise kullanıma yardımcı olması için arkada konumlanmış parmak izi sensörü diyebiliriz. Sonuç olarak; ikinci nesil olan Nokia 6 (2018) 148.8 x 75.8 x 8.15mm (kamera dahil 8.6mm kalınlık) ölçülerek orijinalinden 5mm daha kısa duruyor.

Nokia 6 (2018) 32GB sürüm için 230 $. 64GB için ise 260 $ fiyat etiketi taşıyor.

Satışlar resmi olarak 10 Ocak‘ta başlatılacak.