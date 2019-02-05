SnapDragon 645 mi yoksa Snapdragon 710 mu Daha İyi?

Qualcomm’un orta sınıf yonga seti olan Snapdragon 675, yakın tarihte çıkması beklenen birkaç akıllı telefon tarafından kullanılacak. Meizu Note 9 ve Hisense U30 gibi akıllı akıllı telefonların bunu kullanacağı doğrulandı. Hatta son yayınlana raporlara göre, Redmi Note 7 Pro‘nun bu yonga seti ile geleceği ifade edildi.

Bugün ise bu işlemciye sahip olan Vivo V15 Pro modeli, Geekbench’te görüntülendi. Akıllı telefonda 6GB RAM var. İlk fabrika çıkışında ise Android 9 Pie ile birlikte gelecek. Ancak dikkatimizi çeken bu çipin performansı oldu. Tek çekirdekli testte Vivo telefonu 2382, çok çekirdekli skor bölümü için 6479 puan aldı.

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Bu performansla, Snapdragon 675’in orta ölçekli bir yonga seti olan ancak bazı bölgelerde yaru amiral gemisi işlemci olarak blinen Snapdragon 710 yonga setini açıkça geçmiştir.

Bu puan ile Snapdragon 710 yongasını kullanan ilk akıllı telefonlardan biri olan Xiaomi Mi 8 SE‘in Geekbench skoru arasında bir karşılaştırma yapıldığında, tek çekirdekli testten yaklaşık %22 daha iyi ve çok çekirdekli testte %10 daha iyi olduğu ortaya çıktı.

Snapdragon 675, Qualcomm tarafından 2018’in ikinci yarısında tanıtılan orta ölçekli bir mobil platformdur. Platformda, dördüncü nesil Kryo 460 mimari yongası ve GPU olarakta Adreno 612 yer almaktadır.

Qualcomm’un üçüncü nesil çok çekirdekli Yapay Zeka Motoru (AI Engine), AI uygulamalarında önceki nesil Snapdragon 670’e kıyasla %50’ye kadar genel performans iyileştirmesi elde etti.

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