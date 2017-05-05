Snapdragon 660 Gelecek Hafta Tanıtılacak

Qualcomm, bugün bir sonraki üst orta sınıf yonga seti Snapdragon 660‘ı önümüzdeki hafta 9 Mayıs tarihinde duyuracağını doğruladı. Şirket, Pekin’deki etkinlik için Çin medyasına davetiye gönderdi.

Snapdragon 660‘ın gerçekte ne olabileceğini gösteren somut söylentiler olmamasına rağmen, geçen Kasım ayında Snapdragon 835‘in teyit edilmemiş (o sırada) özelliklerinden bazıları olduğu iddia edilen spesifikasyonlar sızdırılmıştı.

Adreno 512 GPU ile eşleştirilecek bir 14nm CPU olacak gibi görünüyor. Sızıntılara bakarsak, CPU çekirdeği için iki olasılık var: octa çekirdeği Kryo veya Cortex-A73 ve Cortex-A53‘ün bir kombinasyonu, hangisi daha büyük çekirdeklerin işleyeceği anlamına gelen big.LITTLE yöntemlerini kullanıyor. Bu da daha büyük görevler için güçlü çekirdekler, küçük görevler için ise küçük ama verimli çekirdekler kullanılır demek.

LTE modem, Snapdragon X10 olacak ve 2015’in cazip yonga setleri Snapdragon 808 ve 810‘da bulunanlarla aynı. Snapdragon X10, 450Mbps indirme hızı ve 50Mbps’lik yükleme hızı sunuyor.