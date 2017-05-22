Snapdragon 660 performansı test merkezinde göründü

Qualcomm‘un orta segment serisi, sağlam performans ve mükemmel pil ömrü sayesinde artan bir hayran kitlesine sahiptir. Yeni nesil ile her iki nitelik de gelişmelidir – Snapdragon 660, verimlilik için 14nm’lik bir süreç üzerine kurulmuştur ve güç için sekiz Kryo 260 çekirdeği kullanır.

Bu, daha önce gelen 625 ve 653 yongasetlerinin bir kombinasyonu, her ikisi de dünyanın en iyisi. Yoksa öyle mi? Snapdragon 65x, tek iş parçacıklı görevlerde yardımcı olmak için canlı Cortex-A72 çekirdeğine ve güç verimliliği için Cortex-A53‘e sahipti, bu yalnızca bir tür çekirdek barındırıyordu. Ve yine de Qualcomm Snapdragon 653‘ten %20 daha fazla iyileşme sözü verdi.

Erken bir Geekbench 4.1 puanı ne beklediğimizi gösterir – bilinmeyen bir cihaz (kod adı “Heart”) test edilmiş ve çok çekirdekli testte Oppo F3 Plus (S653) üzerinde % 16 daha iyi bulunmaktadır. Oldukça iyi! Bu, tek çekirdekli performansta % 10 darbe ile birleşir.

Snapdragon 653, zaten oldukça güçlü bir yonga setiydi, ancak yaşlanan 28nm işlemi onu geride tutuyordu. Snapdragon 660 hızında iyi bir gelişme sağlıyor, ancak gerçek yükseltme güç verimliliği olmalıdır. 625’i yenebilir mi, yoksa en azından 625’le eşleşebilir mi?

Snapdragon 660 cihazlarının piyasaya sürülmesini beklemek zorundayız. Ve Snapdragon 630’un performansını henüz görmedik, ancak düşük güçlü Cortex-A53 çekirdeği kullandığından performansında büyük bir gelişme beklemiyoruz. Bu, 660’ın orta sınıf yonga seti olabileceği anlamına gelir.