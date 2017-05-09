Snapdragon 660 Tanıtıldı. İşte Tüm Özellikler ve Eklentiler

Mobil işlemci denildiğinde akla ilk gelen firmalardan biri olan Qualcomm artık bu alanda en iddialı firmalardan bir tanesi. Her ne kadar Apple ile yaşadığı sorunlar son dönemde gündem oluyor olsa da markanın daha çok başarılı işlemci modelleri öne çıkıyor. İşte bu işlemci modellerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez marka Snapdragon 660 serisi ile orta sınıfa yeni bir soluk getirmeye geliyor. Hemen işlemcinin özelliklerine geçelim.

Snapdragon 660 İle 14 Nm Üretim Sürecine Geçiş Yapıldı

Markanın amiral gemisi işlemci modellerinde zaten 10 Nm üretim sürecine geçilmişti. Şimdi ise orta sınıfı için bu noktada büyük bir adım atıldı. Eksi model olan Snapdragon 653 modelinin 28 Nm üretim süreci yerine bu modelde 14 Nm üretim sürecine geçilmiş durumda. Bu sayede hem genel bir performans artışı sağlanmış oluyor hem de güç tüketimi konusunda çok daha olumlu sonuçlar elde edilmiş oluyor. Zaten orta segmentin yeni amiral gemisi olan Snapdragon 660 serisinde de bunu net bir şekilde görebiliyorsunuz.

8 Çekirdek Yenilenmiş İşlemci Desteği

Snapdragon 660 modelinde dikkat çeken özelliklere geçiş yapalım. Öncelikle işlemcinin 8 çekirdek olarak gelmesi büyük bir artı şeklinde lanse edildi. 8 çekirdek işlemcilerin serisi ise Kryo 260 CPU olarak açıklandı. Bu 2.2 GHz hız değeriyle bize ekstra olarak %20 güç artışı sağlamakta. Yani yeni seri performans konusunda amiral gemisi akıllı telefonlarda yer alan işlemcileri de aratmayacak orası kesin.

Ekstra olarak 8 çekirdekli yapının 14 Nm üretim süreciyle beraber gelmesi de yine işlemcinin %50 gibi dev bir güç tasarrufuna ulaşmasını sağlamış. Hatta tanıtımda dikkat çeken detaylardan biri olarak telefonlara göre bu değerin %70 seviyelerine bile çıkabileceği belirtildi. Yani güç artışı var ve ilk dikkat çeken detay güç artışı ama kesinlikle tasarruf artısını da unutmamak gerekiyor.

Yeni Grafik Birimi ve Yeni Bellek Desteği

Snapdragon 660 işlemcilerinde bellek ve grafik birimi kısmında da değişimler görüyoruz. Öncelikle bellek kısmında 8 GB RAM belleğe kadar destek imkanı gelmiş durumda. Yani orta segment akıllı telefonlarda sık görmediğimiz bir RAM değeri olan 6-8 GB Ram değerleri de artık net bir şekilde kullanılabilecek. Hatta yeni işlemciler üst segment akıllı telefonlarda bile bu işlemcileri görmek mümkün olacak. RAM desteği bile bunu gösteriyor.

Ek olarak Adreno 512 grafik birimiyle gelen işlemci modeli en az %30 oranında da grafik performansı elde edilmesini sağlıyor. Veri desteği konusunda ise LTE bağlantısı sağlamak için ise Snapdragon 660 işlemcilerinin içerisinde Snapdragon X12 LTE modemi kullanılmış. Çift hız bant desteği sunulan modeller internet hızı konusunda da kullanıcılara oldukça esnek bir kullanım imkanı sunacak gibi gözüküyor.

Bağlantı ve teknoloji desteği konusunda yenilikleri bununla sınırlı kalmayan Snapdragon 660 serisinde son dönemin en gözde teknolojilerinden biri olan Bluetooth 5 desteği de ilgi çekecek gibi duruyor. Orta segment akıllı telefonlarda da çift kamera kullanımının çok sık yapılmasıyla beraber Spectra 160 çift kamera desteğini de sunan serinin 12 kat daha hızlı modem desteğiyle beraber sadece orta sınıf amiral gemilerinde değil üst segment akıllı telefonlarda da rahatlıkla kullanılabileceği belirtiliyor.

Bunun dışında serinin Quick Charge 4.0 teknolojisi sayesinde sadece 15 dakika gibi sürelerde akıllı telefonların şarj olmasını sağlayacağı da açıklandı. Bu detayı da unutmamak gerekiyor.

Snapdragon 660 Ne Zaman Çıkacak?

Tüm bu yenilikleriyle beraber yeni seri işlemciler aslında piyasaya çıkmış durumda. Telefon markalarına ulaştırılmaya başlansa da tedarik süreci ve yeni telefon modellerinin geliştirilme süreci nedeniyle Snapdragon 660 işlemcileri akıllı telefonlarda görmek yıl sonunu bulacak.