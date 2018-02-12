Qualcomm bu senenin amiral gemisi modeli olacak olan Snapdragon 845 işlemcilerini kısa süre önce tanıttı. Markanın kısa süre önce yaptığı tanıtımla beraber, bu yıl işlemci bazında ne kadar güçlü akıllı telefon modelleriyle karşılaşacağımızı görmüş olduk. Henüz yeni işlemcileri kullanan akıllı telefon modellerinin tanıtımı yapılmadı ancak bunun içinde çok kısa bir süre kaldığını ekleyelim. Önemli bir ihtimalle Snapdragon 845 işlemcilerinin Galaxy S9 ile başladığını göreceğiz. Tüm bunlar bir yana Qualcomm sadece amiral gemisine odaklanmış değil. Bunun yanında Snapdragon 670 gibi orta segment içinde yeni işlemciler hazırlanıyor.

Snapdragon 670 Özellikleri Neler Olacak?

Yeni işlemcilerin çok iddialı modeller olacağını söyleyerek başlayalım. Gelen bilgilere göre bu seride 8 çekirdek kullanımı yapılacak. Alışılmışın dışında 8 çekirdek, 4+4 şeklinde sunulmayacak. Bunun yerine 6+2 şeklinde bir kümeleme göreceğiz. Yine sanılanın aksine 6 çekirdek güç tüketimi odaklı, tasarruflu seriler olacak.

6 çekirdek için gelen bilgilere göre Kryo 300 Silver terimini kullanacağız. 6 çekirdek kümesinin hızı ana hız değil. Yani çok yüksek bir hız değeri değil. Cortex A55 çekirdekleriyle beraber kümenin, 1.7 GHz hıza çıkabilecek. Tabii ki işlemcilerin saat hızları 1.7 GHz değeri ile sınırlı değil.

Performans odaklı olacak olan diğer kümenin ise 2 çekirdekli olduğunu göreceğiz. 2 adet çekirdeğin ise Kryo 300 Gold olarak adlandırıldığını görmek mümkün olacak. Snapdragon 670 işlemcilerinin performans değerini ortaya çıkaracak olan çekirdek kümesinin de bu küme olduğunu göreceğiz. Zaten serinin Gold olarak değerlendirilmesinin nedeni de tamamen bu olarak gösterilebilir.

Söz konusu çift çekirdek kümesinde ise Cortex 75 serisine yer verilecek. Bu seriyle beraber sunulan maksimum saat hızının ise 2.6 GHz olduğunu göreceğiz. Yani orta segment için gelecek bir işlemci modelinden söz ediyor olsak da geçen senenin amiral gemisi modeli olan Snapdragon 835 modelinden bile daha hızlı bir işlemci ile karşılaşmış olacağız. Üretim sürecinde ise yine 10 nm üretim teknolojisinin kullanılacağı gelen bilgiler arasında.

Grafik Birimi Değişiyor

Snapdragon 670 serisinin beklenen saat hızlarından söz ettikten sonra, bu modelin beraberinde gelecek olan grafik biriminden de söz etmek gerekiyor. Grafik birimi kısmında Adreno 615 modelini göreceğiz. Yine Adreno serisinin devamı niteliğinde olacak olan grafik biriminin 430 MHz değeri ile 350 MHz değeri arasında CPU sistemi olacak. En büyük artı sunulan kısım ise turbo modu olacak.

Elde edilen bilgilere göre işlemcilerde turbo modu bulunacak ve grafik birimi bu şekilde 700 MHz değerine kadar çıkabilecek. Muhtemelen 13 MP ve 23 MP iki adet kamera desteği ve 1 Gbps değerinde indirme hızı sunan modemleriyle beraber gelecek işlemcilerin tanıtımını MWC 2018 kongresinde göreceğiz.