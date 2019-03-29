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Snapdragon 710 Destekli Oppo Reno Teknik Çizimleri ve Özellikleri Paylaşıldı!

Oppo'nun hem Snapdragon 710 hem de Snapdragon 855 destekli olarak gecek telefonu Oppo Reno hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı....

By Muhammed Arslan

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Snapdragon 710 Destekli Oppo Reno Teknik Çizimleri ve Özellikleri Paylaşıldı!

Oppo, 10 Nisan’da Oppo Reno akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Cihazın Snapdragon 710 ve Snapdragon 855 yongaseti şeklinde iki farklı yonga seti ile gelmesi bekleniyor.

Ayrıca Snapdragon 855 modeli 4G LTE ve 5G için destek de taşıyor. Dün yayınlanan rapor bunu netleştirmiş oldu. 10 Nisan lansmanı öncesinde, Oppo Reno akıllı telefonunun TENAA’da tüm teknik özellikleri gün yüzüne çıktı.

TENAA’da PCAT00/PCAM00 model numarasına sahip yeni bir telefon bugün ortaya çıktı. Ancak, görüntüleri henüz TENAA’da açıklanmadı. PCAT00 / PCAM00 Oppo telefonu da bu ayın başlarında 3C Çin otoritesi tarafından onaylandı.

PCAT00 / PCAM00 akıllı telefonun özellikleri, CPH1917’nin Bluetooth SIG onayı ile netleşen detaylarla eşleşiyor. Yani bu sürüm Oppo Reno’nın Snapdragon 710 sürümüdür.

Snapdragon 710 Destekli Oppo Reno Teknik Çizimleri ve Özellikleri Paylaşıldı!

Oppo Reno’nın boyutu 156.6×74.3×9mm ve 185 gramdır. TENAA listesi, iç piyasada Pink Gold renk seçeneği ile geleceğini gösteriyor. 2340 x 1080 piksel FullHD+ çözünürlüğü destekleyen 6.4 inç AMOLED ekrana sahiptir. Aynı zamanda bir ekran altı parmak izi okuyucusu ile geliyor olacak.

Telefonun arka tarafında 48 megapiksel + 5 megapiksel çift kamera kurulumu bulunuyor. 16 megapiksellik olan selfie kamerası, alışılmadık şekilli olan üçgen biçiminde gövdeden ayrılıyor. Açılır kamera modülüne LED flaş ile birlikte yerleştirilecek.

KaynakTenaa
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