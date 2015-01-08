Kasım ayı sonunda gelen dedikodular üzerine Qualcomm tarafından yapılan açıklama da Snapdragon 810 ‘un gecikmeyeceği üstüne basarak belirtilmişti. Samsung Galaxy S6 ve LG G Flex 2 de kullanılacağı kesinleşen Snapdragon 810 un gecikme ile ilgili dedikodular dur durak bilmeden devam ediyor.

LG G Flex 2 nin gelecek ay piyasada olacağı açıklanmasına rağmen “Korea Times” haber sitesine göre Qualcomm Snapdragon 810 ile ilgili hala sorunlar yaşıyor.

Güney Kore’de bulunan J.P. Morgan analistlerine göre işlemci, Snapdragon 615 ve 810 üzerinde bulunan Cortex-A57 çekirdekleri 1.4 GHz hızına ulaştığı zaman ciddi şekilde ısınıyor. Ve bunun cihazların performansı üzerinde büyük sıkıntılar yaşatması gibi ihtimali ortaya çıkartıyor.

Analistler göre bu sorun devam ederse Snapdragon 810 un güncel hızının 805 in altında kalmasını beklenebilir, hatta bir takım bellek sorunlarının da çözülmesi gerektiği gerçeğini de değiştirmeyecek. Qualcomm ve silicon üreticisi TSMC işlemcinin çıkmasını bir aydan 3 aya kadar erteleyebilir ve üzerinde yeniden çalışmalar yapabilirler.

Ancak bu durumda Qualcomm için 2015 kötü bir yıla dönüşebilir. zira Samsung kendi Exynos 7 chiplerini kullanabilir. Diğer yandan Çin’de hacimli üretim yapan firmalar da MediaTek ve NVIDIA chiplerine yönelebilirler.