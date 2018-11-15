Snapdragon 8150 AnTuTu'da Rekor Kırdı!

Kısa süre sonra akıllı telefonlardaki yerini almaya başlayacak olan Snapdragon 8150, yaklaşan zaman ile yeni yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya başladı. Parçaların birleştirilmesinde en son yapılan AnTuTu skoru yonga setinin hakkında çok yardımcı oldu. Yonga seti, Kirin 980‘i (273.913) devirerek ve Apple‘ın A12 Bionic‘i (353,210) küçük bir farkla geçerek bir toplam 362.292 puan topladı.

Ama AnTuTu‘dan elde edilen bilgiler sadece bu kadar değil. Sızdırılmış AnTuTu skor sayfasında, yonga setinin çekirdek konfigürasyonu ve saat hızları hakkında bilgilerde yer almıştır. Snapdragon 8150‘nin, 1+3+4 sıra dışı bir çekirdek konfigürasyonunda ya da bir başka deyişle, ilk raporlarla çelişen 1x yüksek performanslı çekirdek, 3x orta çekirdekli ve 4x enerji tasarruflu düşük performanslı çekirdeğe sahip olduğunu iddia ediyor.

Genel olarak, CPU’nun yüksek performanslı Cortex-A76 çekirdeği 2.84 GHz’de saat hızına sahip, 3x konfügürasyonu (yine Cortex-A76) 2.4 GHz hızında ve daha küçük Cortex-A55 kümeleri 1.78 GHz hızına işaret ediyor. Eğer doğruysa, Qualcomm biraz alışılmamış bir yaklaşım sergiliyor ve üreticinin farklı saat hızlarını farklı saat hızlarıyla bir küme halinde birleştirmesine izin veren ARM’in DynamiQ mimarisini kullanıyor.

CPU performansının yanı sıra GPU skoru da göz ardı edilmemelidir. AnTuTu puanı 156.328’dir. Bu sonuç Snapdragon 845’de bulunan Adreno 630 üzerinde ham performansın yaklaşık% 20 oranında arttırılması anlamına gelmektedir.

Elbette, sızdırılan bilgiler resmi olarak doğrulanmadı. Bu sonuçları gerçek bir sonuçmuş gibi ele almamız gerekmektedir. Ancak çıkışına uzun bir süre kalmadı, bu yüzden gerçeği yakında öğreneceğiz.