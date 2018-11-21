Snapdragon 8150 Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Qualcomm tarafından geliştirilen mobil yonga setleri, her yıl piyasaya sürülen düzinelerce akıllı telefonun bel kemiğini oluşturuyor. ABD merkezli çip üreticisi, güvenilir modemler ve GPU’lar ile birleştirilmiş en üst düzey CPU’lar üreterek sağlam bir ün elde etmeyi başarmıştır. İşte bu yüzden herkes yakın zamanda tanıtımı yapılması beklenen Snapdragon 8150 yongaseti hakkında büyük bir beklenti içerisinde.

Qualcomm bu yıl biraz daha ürünlerini geç sunmuş olsada yeni çıkacak yonga seti beklemeye değer gözüküyor. Şirket tarafından yayınlanan bir raporda 7nm işlemcili yonga setini 4 Aralık düzenleyecekleri bir etkinlikte tanıtacakları ifade edildi. Qualcomm Teknoloji Zirvesi olarak adlandırılan etkinlik için Çin basın mensupları da davet edildi. 3 günlük etkinlik Hawaii’de yapılacak. Ayrıca tanıtım sırasında Qualcomm Snapdragon 821 yonga seti ile desteklenen bir Xiaomi VR cihazı da yer alacak.

Snapdragon 8150 yongasetinin özellikleri arasında Kirin 980’e benzer üç küme CPU çekirdeği tasarımı yer alıyor. İfade edilen yonga seti, AnTuTu’da tüm zamanların rekor puanlamasına ulaşmıştı. 362,292 puanıyla daha önce hiç bir android destekli cihazın ulaşamadığı bir rekora imza atmış oldu.