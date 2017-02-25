Snapdragon 835 VRDK Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Mobil işlemci dünyasında adı geçen markalardan biri olan Qualcomm, son dönemde attığı adımlarla teknoloji dünyasında gündem olmayı başardı. Akıllı telefon dünyasına damgasını vuran yeni seri işlemcileri de geçtiğimiz günlerde duyuran marka Snapdragon 835 serisi işlemcilerden sonra yen bazı teknolojilerle daha pazara girmeye başladı. Bu noktada markanın attığı yeni adımlardan birisi de sanal gerçeklik adımı. Snapdragon 835 VRDK geliştirici kiti ile artık işlemci devi sanal gerçekliğe de adımını attı.

Snapdragon 835 VRDK Geliştirici Kiti Olarak Geliyor

Sanal gerçeklik başlıklarını piyasaya sürecek olan Qualcomm, artık sanal gerçeklik geliştiricileri içinde özel bir sistem sunacak. Snapdragon 835 VRDK cihazının detaylarına geçelim.

Tasarım Ve Kullanım Detayları

Sanal gerçeklik için uygulama geliştirme konusunda adımlar atacak olan yeni geliştirme kitinin öncelikle tasarımından biraz bahsedelim. Kask modeli bir seri olan Snapdragon 835 VRDK cihazında kırmızı, mavi ve siyah kırmızı renk uyumu sağlanmış durumda. HTC Vive cihazına benzer bir kafa bandı ile beraber gelen cihazın ön kısmı ise tamamen kapalı. Göz çukurlarına denk gelecek süngerleri ve dairesel kenar tasarımıyla beraber Snapdragon 835 VRDK serisinin oldukça şık bir görüntü sunduğunu belirtelim.

Teknik Özellikleri

Snapdragon 835 VRDK cihazı bir geliştirici cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Geliştirici kiti olmasına karşımıza çıkan cihazın geliştirici özelliğini karşılayacak oldukça yüksek bir teknik donanımı bulunuyor. Teknik donanım konusunda oldukça iddialı olan ürünün ilk dikkat çeken özelliği ise Qualcomm Snapdragon 835 işlemcileri oldu.

Zaten mobil dünyanın şu an için gündemde olan en iyi işlemcilerinden biri olarak karşımıza çıkan işlemciler Snapdragon 835 VRDK geliştirme kitinde de oldukça yüksek bir performans sunacaktır. Bunun dışında seride LPDDR4 4 GB Ram bellek miktarı da yer almakta. 4 GB Ram ile beraber sunulan dahili hafıza ise 64 GB depolama birimi olarak karşımıza çıkıyor. Ekran konusunda ise cihazın tercihinin 2K çözünürlüğe sahip olan AMOLED ekranlar olduğunu da ekleyelim.

Ekstra Teknolojileri ve Bağlantıları

Aslında bir akıllı telefondan beklenen özellikleri ortaya koyması ile dikkat çeken geliştirici kiti tüm bu teknik özelliklerine ek olarak ekstra birçok teknolojiyi de içerisinde barındırmakta. Öncelikler içerisinde markanın kendisine ait bir ses sistemine sahip olan cihazın herhangi ekstra bir cihaza ihtiyaç duymadan rahatlıkla ses ayarlama teknolojisi de bulunmakta.

Bununla beraber serinin kablosuz bağlantıları desteklemesi de beğeni toplayan bir başka nokta. WİFİ çekimi başta olmak üzere Snapdragon 835 VRDK geliştirici kiti Bluetooth bağlantılarını da desteklemekte. Son olarak geliştirici kitinin yeni nesil bağlantı teknolojileri olan USB Type C bağlantısı olduğunu da belirtelim.

Dokunmatik Kontrol Yüzeyi

Snapdragon 835 VRDK serisi üzerinde dışarıdan herhangi bir bağlantıya ihtiyaç duymayacak şekilde hemen her sistem geliştirilmiş durumda. Sanal gerçeklik gözlükleri için mutlaka gerekli olan sistemler olarak bilinen kontrol cihazları da bu seriye dahil edilmiş. Snapdragon 835 VRDK serisi üzerinde sağ kısımda kontrol cihazı görevi yapacak olan bir dokunmatik Pad ile karşılaşıyorsunuz. Bu pad sayesinde kolaylıkla fare kullanır gibi cihazı kullanmanız mümkün hale geliyor.

Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Snapdragon 835 VRDK serisinin fiyatı konusunda henüz net bir açıklama karşımıza çıkmadı. Bunun çıkış tarihine yakın bir zamanda belli olması bekleniyor. Çıkış için ise 2017 yılının ikinci yarısı düşünülmekte. Fakat net bir tarih henüz verilmiş değil.