Snapdragon 836 Galaxy Note 8’den Sonra Xiaomi Mi Note 3 ve Mi Mix 2’de Gözükecek

Bu yıl Apple‘ın 3 iPhone modeli yayınlaması bekleniyor. Samsung firması ile SamMobile sitesine göre Galaxy Note 8 modelini Eylül ayında iPhone 8 ile rekabet etmesi için çıkartacak. Sitedeki habere göre Samsung Note 8 modelinde sorun yaşamamak için işi oldukça sıkı tutuyor.

Bunlara ek olarak Note 8, Snapdragon 836 işlemcisini kullanan ilk model olacak. Xiaomi firmasının gelecek olan iki modeli ise Çin’de Snapdragon 836 işlemcisini kullanan ilk modeller olacak. Bu modeller Xiaomi Mi Note 3 ve Xiaomi Mi Mix 2.

Snapdragon 836 işlemcisi Snapdragon 835 işlemcisinin yükseltilmiş versiyonu. İlk olarak Snapdragon 835 işlemcisinde 2.45 GHz olan işlemci frekansı 2.5 GHz’e yükseltilmiş. İkinci olarak yeni işlemci modeli grafik tarafında 740 MHz hızına yükseltilmiş.