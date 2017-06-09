Snapdragon 836 İşlemcisini Kullanan İlk Telefon Hangisi Olacak?

Qualcomm, bu yılın başında en yeni ve en güçlü Snapdragon 835 işlemci yonga setini piyasaya sürdüğü için şu an Samsung, Xiaomi, Sony, HTC, Nubia firmaları amiral gemisi modellerinde bu çipi kullandı. Fakat bu güçlü işlemci pazarın pazar ihtiyaçlarını tamamen karşılayamıyor. Snapdragon 836 işlemcisi önümüzdeki ay Snapdragon 835 işlemcisinin yerini alacak ve amiral gemisi pazarını hedefleyecek.

Diğer bir habere göre Snapdragon 836 işlemcisi büyük bir farka sahip olmayacak, hala Snapdragon 835 işlemci, 2.45GHz, GPU ile karşılaştırıldığında, 10nm işleme, 2.5GHz frekans kullanıyor, Snapdragon 835 GPU frekansı 740MHz’e yükselecek.

Şu anda Snapdragon 835 işlemci, performans ve pil konusunda iyi geri bildirim alıyor, yalnızca düşük güç tüketimi ve daha fazla enerji tasarrufu getirmekle kalmıyor, Snapdragon 836’nın biraz daha iyi olacağını bilebiliyoruz. Buna ek olarak, Snapdragon 836 işlemci Temmuz ayında piyasaya çıkacak ve Snapdragon 845 de yolda olacak ve Ocak 2018‘de piyasaya çıkacak.

İşte Snapdragon 835’in yükseltilmiş versiyonu olarak hayati bir soru var, hangisinin ilk Snapdragon 836 işlemci akıllı telefonu olacağını? Samsung Galaxy Note 8, LG V30, Google Pixel 2 ve önümüzdeki yarım sene süratle çıkacak diğer amiral gemileri, bu işlemciyi kullanmaya devam edecek.