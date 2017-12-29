Snapdragon 845 ile Gelecek Telefonlar Listesi Sızdırıldı

Snapdragon 845 ile gelecek telefonlar listesi olarak iddia edilen bir liste Çinli Weibo sitesinde yayınlandı. Bildiğiniz gibi Qualcomm‘un üst seviye işlemcisi bu ayın başlarında tanıtıldılar. 2018 yılının en iyi Android telefonlarının çoğunu da güçlendirecekler.

Bununla birlikte liste ayrıca adları ve tahmini duyuru zamanlarını da içermektedir. Devam etmeden önce, bu bilginin bir sızıntıdan ibaret olduğunu ve sağlıklı bir şüphecilik dozuyla okunması gerektiğini unutmayın.

2018 Tahmini Çıkış Tarihi Snapdragon 845 ile Gelecek Android Telefonlar Şubat Samsung Galaxy S9/S9+, LG G7/G7+ Nisan Xiaomi Mi 7 Mayıs HTC U12 Haziran OnePlus 6, Sony Xperia XZ Pro-A, ZTE nubia Z18 Ağustos Nokia 10 Eylül Samsung Galaxy Note 9, LG V40, Xiaomi Mi MIX 3 Ekim Google Pixel 3 Serisi, Sony Xperia XZ2, HTC U12+, ZTE nubia Z18S Kasım Moto Z 2019 Aralık OnePlus 6T, Samsung W2019

Yukarıdaki bilgiler doğru ise Samsung Galaxy S9 / S9 Plus ve LG’nin G7 / G7 Plus amiral gemileri Snapdragon 845 ile ilk duyurulacak modeller olacaklar. MWC 2018‘de Şubat ayının sonunda gerçekleşecek tanıtım için bu oldukça heyecan verici. Hatırladığınız gibi Samsung, bu yılın başlarında Snapdragon 835 ünitelerini çok kullandı. Böylece LG’nin mevcut G6 modeli için 2016’nın Snapdragon 821 ile donatılmak zorunda kalmasına yol açtı. Bu sızıntıya bakılırsa aynı durumun 2018’de gerçekleşmeyeceğini öngörüyoruz.

Xiaomi‘nin Mi 7 modeli Nisan ayında resmen ortaya çıkacak. Bunu Mayıs ayında HTC U12, Haziran ayında Sony Xperia XZ Pro-A izleyecek. OnePlus 6 ve ZTE nubia Z18’in de Haziran ayında piyasaya çıkması bekleniyor. Bu arada, Ağustos ayında yeni bir Nokia 10 modeli öngörülüyor.

Eylül ayında Samsung Galaxy Note 9, LG V40 ve Xiaomi Mi MIX 3’ün duyurularını göreceğiz. Google Pixel 3 serisinin Ekim ayında gelmesi de oldukça olası. Onu ZTE nubia Z18, Sony Xperia XZ2 ve HTC U12 Plus takip edecek. 2018 yılının son iki ayında ise Moto Z 2019, OnePlus 6T ve Samsung’un W2019 kapaklı telefonunun geleceğini takvimlere işaretlemeliyiz.