Snapdragon 845 İşlemcisi Qualcomm Websitesinde Ortaya Çıktı

Qualcomm, Snapdragon 835 işlemciyi uzun süre önce piyasaya çıkarmadığını ve Snapdragon 835 işlemcisi ile güçlendirilebilecek yalnızca dört akıllı telefon bulunduğunu düşünüyor; bunlar Sony Xperia XZ Premium, Samsung Galaxy S8, Xiaomi MI6 ve Sharp Aquos R‘dir, ancak Snapdragon 845 işlemcisi resmi olarak onaylandı.

Qualcomm‘un geliştirici merkezinde, Droidholic üç yeni işlemciyi sızdırdı: SDM630, SDM660 ve SDM845. Ancak detaylı bilgilerin sertifikasyon geliştiricisi tarafından onaylanması gerekiyor, ayrıca Qualcomm haberi yakın zamanda kaldırdı, fakat haberin ekran görüntüsü çoktan alınmıştı. Tayvanlı şirketin ürün yelpazesine göre, Snapdragon 845 işlemcisinin TSMC tarafından 7 nm prosesle üretmesi bekleniyor.

Ancak TSMC, Nisan ayında diğer hissedarlara 7nm deneme üretimine başladığını gösterdi; seri üretime gelecek yıl başlanacak, 7nm süreç 10nm prosese kıyasla performans olarak %25 daha fazla geliştirildi. Güç tüketimi ise %35 oranında azaltıldı.

Snapdragon 660 ve Snapdragon 630 işlemcilerine gelince, 9 Mayıs’ta piyasaya sürüleceğinden emin olabiliriz, bunlar 14nm sürecini benimseyecek.