Snapdragon 845 İşlemciye Sahip İlk Telefon Hangisi Olacak?

Xiaomi‘nin çarpıcı Mi Mix 2‘nin piyasaya sürülmesinden bu yana sadece birkaç ay geçti. Ancak görünüşe göre şirket hemen onun devamı niteliğinde bir telefonu çıkarmaya hazır. İddiaya göre Mi Mix 2S değil Mi Mix 3 olarak tanıtılacak olan yeni model bize sorarsanız Mi Mix 2‘den çok farklı olmayacaktır.

Aslında Xiaomi, Çin’deki diğer bir söylentiye göre Şubat ayının ikinci yarısında MWC Barselona’da başladığı Mi Mix 2S‘i duyurmak istiyor.

Telefonu bu kadar farklı kılan en önemli yeni özellik ise bu yıl neredeyse tüm üst seviye Android telefonlarında yer alması beklenen Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisi.

Xiaomi‘nin yeni telefonu Snapdragon 845’i android telefonda çalıştıran ilk akıllı telefon olabilir. Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus da MWC’de sunulacak ve bazı pazarlar için Qualcomm işlemcilerini onlar da kullanacaklar. Bu nedenle Xiaomi‘nin Mi Mix 2S modeli “dünyanın ilk” unvanını kazanması için daha erken ilan edilecektir.

Mi Mix 2S adı “S” harfi göz önüne alındığında Mi Mix 2 ile aynı görünse de şu ana kadar hiçbir şey kesin değil. Şimdiye kadar pek bir sızıntı yoktu ki bu telefonun söz edileceği zaman bile yok sadece birkaç haftaya çıkmış olacak. Umarım tüm bu acele sonucunda sağlıklı bir telefon ortaya çıkar.