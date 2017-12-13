Mobil dünyanın yeni gözde işlemcileri Snapdragon 845, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Qualcomm etkinliğiyle beraber tanıtıldı. Markanın yeni bir döneme girdiğini gösteren birçok yenilikle beraber tanıtılan son seri işlemciler, daha ilk günden ise merak uyandırmayı başardı. Hangi modelde yer alan bir işlemci olacak? İlk kullanan telefon serisi hangisi olacak? Bu ve buna benzer sorular bir yana, en çok merak edilen konu yeni işlemcilerin telefonlara neler ekleyeceği. Teknik özellikler bakımından ne gibi yeniliklerin geleceğini biliyoruz fakat pratikte neler değişecek daha detaylı bakmak gerekiyor.

Snapdragon 845 İnternet Beklentilerini Değiştirecek

İlk değişim internet hızında kendisini gösterecek. Şu an için en iyi işlemci modeli olarak Snapdragon 835 kullanan akıllı telefonlarda 1 Gbps maksimum indirme hızı sunuluyor. Tabii ki operatörlerin bu hıza ulaşması pek mümkün olmuyor ancak genel olarak maksimum hız seviyelerini zorlayan bir modem teknolojisinden bahsediyoruz.

Snapdragon 845 işlemcileri ise bu konuda bir ilk olarak ve 1.2 Gbps indirme hızı sunacak. %20’lik bir artışla beraber genel olarak daha performanslı bir internet bağlantısı göreceğiz. Yani indirme hızlarının artmasının yanı sıra, genel olarak performans artışlarının yaşandığını da göreceğiz. Yükleme hızları kısmında ise aynı teknolojinin kullanılacak olduğunu eklemiş olalım.

En Büyük Değişim Grafikte

Snapdragon 845 işlemcilerinin akıllı telefonlara getireceği en büyük değişiklik grafik biriminde olacak. Yeni seriyle beraber, Adreno 630 grafik birimine geçiş yapıldığını göreceğiz. Snapdragon 835 ile gelen grafik birimi de oldukça yüksek özelliklere sahip ve performanslı bir grafik birimiydi fakat son birkaç aydır, bu grafik biriminin bile yetersiz kalmaya başladığını görmüştük.

Snapdragon 845 serisi ise bu sorunu çözecek gibi gözüküyor. Özellikle telefonların 4K çözünürlük desteği sunmaya başladığı şu günlerde, Adreno 630 çok daha başarılı çözümler sunacak. Aradaki farkı oransal olarak ele alacak olursak, %30’luk bir artıştan söz edebiliriz.

Kameralarda Yeni Dönem Başlayacak

Snapdragon 845 işlemcilerin bir başka büyük farkı kamera destekleri olacak. İlk büyük değişimi ağır çekim desteğinde göreceğiz. İşlemcilerde yapılan iyileştirmeler sayesinde ağır çekim desteği rekor bir seviyeye getiriliyor. Standartlaşmaya başlayan 240 fps değerinden farklı olarak bu seri, tam olarak 480 fps ağır çekim desteği sunacak. Üstelik bu değer HD çözünürlük için açıklanmış olan bir değer. Bu alanda tek başına rekor değil fakat yeni seri için verilen değerlerin standart değerler, daha üst seviyeye çekmeye başlayacağı kesin.

Kamera konusunda tabii ki tek değişim ağır çekim modunda yaşanmayacak. Bunun yanı sıra görüntü sinyal işlemcisinde de değişim yapılacak. Spectra 280 ISP dönemini başlatacak olan yeni işlemciler, hem HDR video kaydında bir iyileştirme sağlamış olacak hem de telefonların fotoğrafların kalitesi %20 arttırılmış olacak.

Sonunda Makine Öğrenimi Gelişti

Bir diğer değişikliğimiz, makine öğrenimi ve yapay zekada. Kirin işlemcileri ile başlayan yapay zekalı işlemci hamlesine giriş yapacak olan Snapdragon 845, nesneleri ayırt edebilecek bir sistemi kullanıcılara sunacak. Hexagon 685 sinyal işlemcisinin yer aldığını göreceğimiz işlemcilerin, öğrenme işlemini ise 3 kat hızlı gerçekleştirecek.

Bu özelliklerin dışında daha iyi bir pil ömrü, daha hızlı bir akıllı telefon deneyimi, daha iyi bir kamera deneyimi gibi birçok ayrıcalık sunacak olan Snapdragon 845, Xiaomi akıllı telefonlarıyla beraber kullanıma girecek gibi gözüküyor. Samsung, LG gibi markalarla devam edecek süreçte bundan sonraki amiral gemileri için standart işlemcileri göreceğiz.