Mobil işlemci dünyasının önemli markaları arasında yer alan Qualcomm, çok kısa bir süre önce yeni modem teknolojilerini tanıttı. X24 modem serisiyle beraber LTE hız kavramını yeni boyuta taşıyacak olan markanın, bir yandan da Snapdragon 845 işlemcilerinin konuşulduğunu biliyoruz. MWC 2018 etkinlikleriyle beraber ilk defa bu işlemci serilerini kullanacak olan akıllı telefon modellerinin ortaya çıkması beklenirken, bir yandan da markanın yeni işlemciler için çalışmalara geçtiğinden söz ediliyor. Snapdragon 855 serisi olarak gelecek yeni amiral gemisinin ise çok daha iddialı olacağı yönünde bilgiler paylaşılmaya başlandı.

Snapdragon 855 Nasıl Bir İşlemci Serisi Olacak?

Yeni işlemci modelinin ne kadar hızlı olacağı konusunda detaylar belli değil. Muhtemelen 2.5 GHz seviyelerinin daha üzerinde bir hız değerine sahip olacak olan işlemcilerin, sistem özellikleri konusunda ise radikal değişiklikler bekleniyor.

Öncelikle Snapdragon 855 işlemcilerinin 7 nm üretim sürecinin bir ürünü olacağından söz ediliyor. 7 nm üretim sürecine dahil olacak olan işlemcilerin, bu alanda ilk işlemci serisi olmasından söz ediliyor. 7 nm ile üretilen ilk işlemcilerin ne kadar öne çıkacağı konusunda ise bir bilgi yok. 7 nm üretim sürecinin ilk işlemcisi olması, diğer markalarında bu işlemcileri merakla beklemesine neden olmuş durumda.

Modem kısmında ise Snapdragon X24 serisinin kullanılacağından söz ediliyor. Kısa süre önce tanıtımı yapılan yeni seri modemlerin 2 Gbps indirme hızına kadar çıkması bekleniyor. Hız ve ürün desteği konusunda ise bilgilerin önümüzdeki aydan sonra gelmeye başlaması bekleniyor. Henüz bunun için markanın kesin olarak yaptığı bir açıklama bulunmuyor. Yeni işlemci serisinin kullanımı konusunda ise tahminler var.

Tanıtım ne zaman olur bilemiyoruz ancak Snapdragon 855 serisinin 2019 yılında Samsung’un yeni amiral gemisi modeliyle beraber kullanıma açılacağından söz ediliyor. Bu sefer Samsung’un ilk model olacağı konusunda iddialar daha yoğun. Samsung Galaxy S10 modelinin içerisinde yer alacak işlemci modeli olarak öne çıkan işlemcilerin, detayları konusunda yeni bilgiler geldikçe haberlerimizi güncelleyeceğiz. Henüz elde ettiğimiz bilgiler 7 nm üretim süreci gibi sınırlı ve yüzeysel bilgiler.