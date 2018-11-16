Akıllı telefon işlemcilerinde kıyasıya bir yarış yaşanmaya başladı. Artık telefonların satışında işlemcilerde önemli bir kriter. Bu nedenle markalar daha yoğun bir şekilde çalışmalar yapmaya başladı. Apple’ın A12 Bionic işlemcileri, bunun yanında Huawei tarafından sunulan Kirin 980 işlemcileri ve son olarak ise Samsung’un Exynos 9820 işlemcileri derken yarış kızıştı. Artık 7 nm üretim teknolojisinin öne çıktığı işlemcilerde son olarak Qualcomm tarafından sunulacak Snapdragon 855 serisi konuşulmaya başlandı. Hatta yeni modelle beraber gelecek ilk akıllı telefon Meizu 16s için de geri sayım başladı.

Meizu 16s Snapdragon 855 ile Geliyor

Meizu, adını çok fazla anmadığımız markalardan bir tanesi. Fakat bu durum ülkemiz için geçerli demek yanlış olmayacaktır. Öyle ki markanın hem kendi ülkesi Çin genelinde hem de Avrupa pazarında satışları oldukça yüksek seyretmeye başladı.

İddiasını yavaş yavaş gösteren Meizu, Snapdragon 855 işlemcileri konusunda da ilk adım atan markalardan biri olmayı başaracak gibi gözüküyor. Hatta iddiayı biraz daha arttırıp, markanın bu alanda ilk olma özelliğini ele alacağını da söyleyebiliriz.

Son iddialara ve paylaşılan yeni raporlara göre yeni amiral gemisi işlemcisi olacak olan Snapdragon 855 serisini ilk kullanan akıllı telefon Meizu 16s akıllı telefonları olacak. 7 nm üretim sürecinden geçecek olan işlemcilerin özelliklerinin neler olacağını şu an için bilemiyoruz ancak markanın bu alanda çok iddialı olacağını şimdiden söylemek yanlış olmayacaktır.

Gerek sistem özellikleri gerekse de tasarımıyla dikkatleri üzerine toplamasını beklediğimiz Meizu 16s akıllı telefonlarının, işlemci kısmında da fark yaratmasını bekliyoruz. Şimdilik hem amiral gemisi modelin işlemcileri hem de sistem özellikleri konusunda kesin bilgileri elde etmek mümkün olmadı. Fakat yakın bir gelecekte hem telefonlar için hem de yeni işlemciler için detaylar resmiyet kazanacak gibi duruyor.