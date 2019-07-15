Snapdragon 855 Plus İşlemcileri Tanıtıldı

Akıllı telefonlarda kullanılan işlemciler için belli seriler öne çıkıyor. Özellikle amiral gemisi akıllı telefon modellerinde yer alan işlemcilerin bir hayli dikkat çektiğini ve sektörde öncülük yaptığını biliyoruz. Bu işlemci modelleri arasında yer alan serilerden birisi de Snapdragon 855 modeli.

Son seri amiral gemisi işlemci modeli olarak karşımıza çıkan Snapdragon 855 işlemcileri için sürpriz bir gelişme yaşandığını da ekleyelim. Çok kısa bir süre önce Qualcomm sürpriz yaparak Snapdragon 855 Plus işlemci modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Amiral gemisi modelin yeni versiyonu olarak karşımıza çıkan modelin detaylarına bakalım.

Snapdragon 855 Plus Neler Sunuyor?

İddialı bir işlemci modeli olmasının yanında güncellenmiş bir seri olmasıyla beğeni toplayan Snapdragon 855 Plus, en büyük değişiklikleri grafik biriminde sunuyor. Serinin içerisinde yer alan işlemcilerin grafik birimi kısmında Adreno 640 ile geldiğini ancak bu kez %15 oranında daha yüksek bir performans sunduğunu görmek mümkün oluyor.

Yenilenmiş olan işlemci modelinde yer alan grafik biriminin, doğrudan oyunlara da etki etmesini bekliyoruz. Özellikle son yıllarda mobil oyunların geldiği noktayı düşünecek olursak, yeni seriyi kullanacak olan akıllı telefonların bir hayli öne çıktığını görebiliriz.

Snapdragon 855 Plus modelinin hız kısmında ise Kryo 485 çekirdeklerinin güncelleme aldığını görüyoruz. Yenilenmiş olan çekirdeklerle beraber sunulan hız değeri ise 2.96 GHz seviyesine kadar çıkarılmış durumda.

Bu seviyede işlemcilerin %4’lük bir performans artışı sunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bunun dışında modem kısmında da yine X24 LTE modemlerinin öne çıktığını görmekteyiz. Bu modemlerle beraber hız artışının sağlanması da söz konusu olacak.

Yeni işlemcilerin tanıtılmasının nedeni, oyun odaklı akıllı telefonlarda yer alacak ana işlemci modeli olacak olması. Hatta bu işlemci modelini kullanacak olan ilk telefon için de belli başlı bilgiler ortaya çıkmış durumda.

Buna göre söz konusu işlemcileri kullanacak olan ilk akıllı telefon modeli Asus Rog Phone 2 serisi olacak. 23 Temmuz tarihinde tanıtılmasını beklediğimiz yeni serinin özellikleri de merakla beklenmeye başladı. İşlemcilerden sonra daha çok merak uyandırıldığını da söylemek gerekiyor.