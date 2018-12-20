Lenovo birkaç gün önce, Lenovo Z5 Pro GT‘nin 12GB RAM’e sahip olmasının yanı sıra, Snapdragon 855 yonga seti ile dünyanın ilk akıllı telefonu olacağını duyurdu.

Çinli üretici, etkileyici özellikleriyle Z5 Pro’nun 368.480 puanla AnTuTu puanlama sıralamasında lider olduğunu açıkladı. Bu skor sadece akıllı telefonu Snapdragon 845 ve Kirin 980 ile tüm akıllı telefonlardan daha ileriye taşımakla kalmadı. Aynı zamanda Apple A12 yonga setine sahip iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR modellerini de geride bıraktı.

Aşağıda gösterilen görüntü, Lenovo Z5 Pro GT’nin tanıtımında ilk defa gösterildi. Lenovo Z5 Pro GT modelinin, sırasıyla 356.501, 355.804 ve 346.735 puanlarını alan iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR modellerinin üzerinde olduğunu görebilirsiniz. Yani yeni yonga setinin gerçektende mükemmel bir performansa sahip olduğunu anlayabilirsiniz.

AnTuTu Weibo aracılığıyla lansmandan kısa bir süre sonra, Lenovo Z5 Pro GT’nin diğer tüm Android telefonlardan daha iyi performans gösterdiğini doğruladı. Ancak, AnTuTu, Android ve iOS platform algoritmalarının farklı olması nedeniyle puanının iPhone’larla karşılaştırılamayacağını iddia etti.

SnapDragon 855 destekli Lenovo Z5 Pro modelinin dünyanın ilk 12GB LPDDR4x 4266Mpbs aygıtı olduğunu ve en yüksek 512GB depolama alanına sahip olduğunu belirtmekte yarar var. Lenovo yetkilileri, bu cihazın Android 9 Pie temelli ZUI 10 üzerinde çalıştığını ve 4D U-Touch hareketlerini, pürüzsüz ve kartsız son 5.0 sürümünü desteklediğini söyledi. Kısacası Lenovo Z5 Pro’nun skoru, 355596 puanla en iyi performans gösteren iPhone XS’i geride bırakarak 368.480 puanına ulaştı.