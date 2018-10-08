Mobil işlemci dünyasında hızlı bir gelişim söz konusu. Bu alanda ilk olarak 14 nm üretim sürecinin ürünlerini gördük. Hemen sonrasında ise 10 nm işlemcileri görmüştük. 10 nm işlemcilerle beraber performans konusunda daha başarılı değerler elde edildi. Şimdi ise gündemde olan modeller 7 nm üretim sürecinden çıkan işlemcilerde. İlk olarak Kirin 980 işlemcileri, piyasaya sürülen ilk işlemci kısmında A12 işlemcileri derken bu kez Snapdragon 855 işlemcilerinin 7 nm üretim sürecinden çıkması bekleniyor. Android telefonların yeni amiral gemisi işlemcileri olması beklenen Snapdragon 855 için bu kez Bluetooth sertifikaları ortaya çıkmış durumda.

Snapdragon 855 Nasıl Özellikler Olacak?

Daha önce performans testlerinde karşımıza çıkan Snapdragon 855 işlemcilerinin, bu kez Bluetooth sertifikasında karşımıza çıktığını görmek mümkün olacak. Kirin 980 işlemcileri ve A12 işlemcileriyle beraber bu alanda yarış içerisine girecek olan modelin, eski seriye göre ise %50 oranda daha hızlı olması bekleniyor.

Genel sistem özellikleri konusunda çok bir bilgi bulamadığımız Snapdragon 855 modelinin, performans testlerine göre ise Kirin 980 serisinin önünde olacağı görülüyor.

Fakat Android işletim sisteminin amiral gemisi modellerinde yer alacak olan yeni işlemci modelinin Apple’ın A12 işlemcilerinin ise biraz daha geri planda kalacağı görülüyor. Tabii ki söz konusu performans testleri kesinlik kazanmış testler değil. Bu nedenle yeni serinin tam olarak hangi aralıkta karşımıza çıkacağını söylemek mümkün değil.

Tabii ki Bluetooth sertifikasında Snapdragon 855 modelini görmek büyük bir adım. Bu demek oluyor ki yeni işlemciler kısa süre sonra karşımıza çıkacak. 7 nm üretim süreciyle beraber geleceği kesin olan yeni işlemcilerin ne zaman tanıtılacağı konusunda ise şu an için bir bilgi bulunmuyor. Muhtemelen yıl bitmeden yeni seriyi göreceğiz.