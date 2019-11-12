Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Snapdragon 865 için Son Detaylar Açıklandı

Snapdragon 865 için Son Detaylar Açıklandı

Snapdragon 865 detayları ortaya çıkmaya başladı. Snapdragon 865 nasıl bir seri olacak? İşlemciler için son bilinenler.

İbrahim Kızılırmak

-

8
0
Snapdragon 865

Amiral gemisi Qualcomm işlemcileri için yeni seriler hazırlanmaya devam ediyor. Son olarak Snapdragon 855 Plus modelinin tanıtımının yapıldığını gördük. Plus serisi yeni işlemciler için tanıtımın yapılmasının ardından amiral gemisi akıllı telefon modellerinde de yeni Plus serisi kullanılmaya başlanmıştı. Amiral gemisi işlemci modelleri içerisinde yer alacak olan bir sonraki model ise Snapdragon 865 serisi olacak.

Bir sonraki amiral gemisi işlemci modellerinden biri olması beklenen işlemci modellerinin ne zaman tanıtılacağı konusunda da bilgiler paylaşılmıştı. Şimdi ise yeni seri işlemci modellerinin teknik özellikleri ortaya çıktı. Amiral gemisi serisinde nasıl bir sistemin sunulacağı yavaş yavaş kesinlik kazanıyor.

Snapdragon 865 Özellikleri Neler Olacak?

7 nm üretim teknolojisi ile üretilecek olan yeni işlemcilerin LTE destekli ve 5G destekli olması bekleniyor. 5G destekli olan versiyonun içerisinde Snapdragon X55 modellerinin yer aldığını göreceğiz. Bu telefonların fiyatının biraz daha yüksek olması söz konusu olacak.

Bunun dışında çekirdekler konusunda da detaylar ortaya çıkmış durumda. Paylaşımlara göre seride 1 adet 2.84 GHz Cortex -A77 çekirdekleri yer alacak. Bunun dışında 3 adet 2.42 GHz hızında Cortex-A77 çekirdeğinin kullanıldığını da göreceğiz.

Snapdragon 865

Performans odaklı bu çekirdeklerin dışında 4 adet 1.8 GHz Cortex-A55 çekirdekleri sunulacak. Çekirdeklerin dışında grafik birimi için ise Adreno 650 serisinin tercih edileceği söyleniyor. Bu seriyle beraber genel performans değerlerinin %20 oranında artması bekleniyor.

Tüm bu özelliklerle beraber yeni amiral gemisi işlemcileri olacak olan Snapdragon 865 işlemcilerinin tanıtım tarihi de yaklaşıyor.  Önümüzdeki sene tanıtılacak birçok amiral gemisi modelinde söz konusu işlemcilerin yer aldığını görmek mümkün olacak.

Tabii ki Samsung’un akıllı telefonları başı çekecek. Serinin ilk kullanılacağı model ise Titanium M6 5G adı verilen bir telefon olacak. Yakın zamanda yayınlanmasını beklediğimiz performans testleriyle beraber ne kadar başarılı bir işlemci geleceğini göreceğiz.  

Önceki İçerikHonor Vera 30 Afiş Görselleri Ortaya Çıktı
Sonraki İçerikYeni Nesil Apple Watch Touch ID Desteğine Sahip Olacak!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Yeni Nesil Apple Watch Touch ID Desteğine Sahip Olacak!

Apple Watch etkileyici bir teknoloji ürünü olmasına rağmen, Cupertino merkezli elektronik devi, son derece popüler akıllı saatlerini geliştirmek için yenilikçi yollar aramaya...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Snapdragon 865 için Son Detaylar Açıklandı

Amiral gemisi Qualcomm işlemcileri için yeni seriler hazırlanmaya devam ediyor. Son olarak Snapdragon 855 Plus modelinin tanıtımının yapıldığını gördük. Plus serisi yeni işlemciler için...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Honor Vera 30 Afiş Görselleri Ortaya Çıktı

Huawei markanın alt markası olarak bilinen Honor, yeni seri akıllı telefonlarında iddialı modelleri sunmaya başladı. Markanın yeni akıllı telefon modelleri arasında yer...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Sony Xperia 3 Tasarımı Ortaya Çıktı

Akıllı telefonlarında sıkıntılı günler yaşayan Sony, son birkaç akıllı telefon modelinin satışında istenen rakamları elde edemedi. Markanın sürekli olarak satış rakamlarının düşmeye...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung Galaxy Buds 2 için İlk İddialar Ortaya Çıktı

Kablosuz kulaklık modellerinde yarış iyiden iyiye hızlanmaya başladı. Çok kısa bir süre önce Apple’ın AirPods Pro kulaklık modelinin tanıtımı yapıldı. Apple’ın yeni...
Devamını Oku

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.