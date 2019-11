Snapdragon 865 için Son Detaylar Açıklandı

Amiral gemisi Qualcomm işlemcileri için yeni seriler hazırlanmaya devam ediyor. Son olarak Snapdragon 855 Plus modelinin tanıtımının yapıldığını gördük. Plus serisi yeni işlemciler için tanıtımın yapılmasının ardından amiral gemisi akıllı telefon modellerinde de yeni Plus serisi kullanılmaya başlanmıştı. Amiral gemisi işlemci modelleri içerisinde yer alacak olan bir sonraki model ise Snapdragon 865 serisi olacak.

Bir sonraki amiral gemisi işlemci modellerinden biri olması beklenen işlemci modellerinin ne zaman tanıtılacağı konusunda da bilgiler paylaşılmıştı. Şimdi ise yeni seri işlemci modellerinin teknik özellikleri ortaya çıktı. Amiral gemisi serisinde nasıl bir sistemin sunulacağı yavaş yavaş kesinlik kazanıyor.

Snapdragon 865 Özellikleri Neler Olacak?

7 nm üretim teknolojisi ile üretilecek olan yeni işlemcilerin LTE destekli ve 5G destekli olması bekleniyor. 5G destekli olan versiyonun içerisinde Snapdragon X55 modellerinin yer aldığını göreceğiz. Bu telefonların fiyatının biraz daha yüksek olması söz konusu olacak.

Bunun dışında çekirdekler konusunda da detaylar ortaya çıkmış durumda. Paylaşımlara göre seride 1 adet 2.84 GHz Cortex -A77 çekirdekleri yer alacak. Bunun dışında 3 adet 2.42 GHz hızında Cortex-A77 çekirdeğinin kullanıldığını da göreceğiz.

Performans odaklı bu çekirdeklerin dışında 4 adet 1.8 GHz Cortex-A55 çekirdekleri sunulacak. Çekirdeklerin dışında grafik birimi için ise Adreno 650 serisinin tercih edileceği söyleniyor. Bu seriyle beraber genel performans değerlerinin %20 oranında artması bekleniyor.

Tüm bu özelliklerle beraber yeni amiral gemisi işlemcileri olacak olan Snapdragon 865 işlemcilerinin tanıtım tarihi de yaklaşıyor. Önümüzdeki sene tanıtılacak birçok amiral gemisi modelinde söz konusu işlemcilerin yer aldığını görmek mümkün olacak.

Tabii ki Samsung’un akıllı telefonları başı çekecek. Serinin ilk kullanılacağı model ise Titanium M6 5G adı verilen bir telefon olacak. Yakın zamanda yayınlanmasını beklediğimiz performans testleriyle beraber ne kadar başarılı bir işlemci geleceğini göreceğiz.